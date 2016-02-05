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Утро в компании народного художника и заслуженного деятеля искусств Беларуси Леонида Щемелёва

05 февраля 2016 09:38
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Кавалер ордена Франциска Скорины, народный художник, заслуженный деятель искусств и почётный гражданин Минска, уже более полувека он не изменяет своей традиции.

Его день начинается в этой мастерской. Даже сегодня свой 93-ий день рождения он встречает с кистью в руках среди своих работ. Отвлечём мастера, чтобы вспомнить творческий путь живой легенды белорусского искусства.

Утро в компании народного художника и заслуженного деятеля искусств Беларуси Леонида Щемелёва-1

Прикоснуться к искусству и стать на творческую стезю Леониду Дмитриевичу помог родной Витебск. Здесь в родовом гнезде многих именитых художников он впервые взялся за кисть и попробовал живопись с натуры. 

Утро в компании народного художника и заслуженного деятеля искусств Беларуси Леонида Щемелёва-4

Трагический 41-ый заставил Щемелёва оставить кисти и краски и взяться за оружие.  Вместе с отцом он уходит на фронт. Увиденный ужас войны лишь через десятки лет найдёт отражение в сотне его картин. А пока - мастер кисти Щемелёв ещё и выпускник легендарного первого набора живописцев театрально-художественного института. Удивительная вещь. Но тогда своеобразную манеру письма художника никак не принимали мэтры-академисты.

Сейчас манерой его письма восхищаются во всём мире. На его счету около полусотни выставок и тысячи работ. Но всё же главное богатство для художника – его семья.   

Утро в компании народного художника и заслуженного деятеля искусств Беларуси Леонида Щемелёва-7

Сегодня дверь в мастерскую народного художника по привычке будет открыта для всех почитателей его творчества. Ещё раз, оглядываясь назад, Леонид Дмитриевич скромно загадывает желание.

# Культура # Леонид Щемелёв # Фотофакт # Рисование # 2016 - Год культуры в Беларуси

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