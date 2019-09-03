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Легендарная «Паўлінка» откроет 100-й сезон в Купаловском театре

03 сентября 2019 07:30
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Новости Беларуси. Купаловский начинает сегодня юбилейный – сотый театральный сезон. Традиционно спектаклем-открытием станет легендарная «Паўлінка», которая на сцене почти 80 лет,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарная «Паўлінка» откроет 100-й сезон в Купаловском театре-1

Ожидается и немало премьер. «Кароль Лир» – в режиссуре художественного руководителя театра Николая Пинигина. Впервые на подмостках Купаловского – и спектакль «Мой Шагал» российского режиссер Сергея Землянского.

Легендарная «Паўлінка» откроет 100-й сезон в Купаловском театре-4

В новом сезоне зрителей ожидает много интересных проектов. Старейший театр Беларуси распахнет двери для тех, кто интересуется историей и буквально впустит в мир закулисья. Для гостей организуют экскурсии.

# Купаловский театр # Культура # Фотофакт

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