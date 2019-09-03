Легендарная «Паўлінка» откроет 100-й сезон в Купаловском театре

Новости Беларуси. Купаловский начинает сегодня юбилейный – сотый театральный сезон. Традиционно спектаклем-открытием станет легендарная «Паўлінка», которая на сцене почти 80 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается и немало премьер. «Кароль Лир» – в режиссуре художественного руководителя театра Николая Пинигина. Впервые на подмостках Купаловского – и спектакль «Мой Шагал» российского режиссер Сергея Землянского.