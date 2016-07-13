«И концерт красивый, и зрители замечательные»: Сергей Лазарев выступил в фестивальном Витебске

Новости Беларуси. Недаром сотни туристов отправляются в Витебск за яркими впечатлениями. Накануне ночью в Летнем амфитеатре прошел с аншлагом концерт российской поп-звезды.

Сергей Лазарев отметил 20 лет с момента своего первого выступления на сцене форума.

13 июля, за день до официального открытия фестиваля, в Витебске состоится сольный концерт Кристины Орбакайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лазарев, певец (Россия):

Спасибо, друзья, что вы для вечернего своего досуга выбрали именно мой концерт, это мероприятие! Спасибо вам за это

Не скромно. Но Лазарев и не скрывает — буквально кричит (в том числе, и в названии шоу — The Best), что лучший. Еще горяча эмоция после триумфального, но лишь третьего места на «Евровидении» в Стокгольме, а потому артист спешит признаться: что награды, что дипломы и титулы, когда есть полный зрителей зал? За это и благодарит белорусов, а еще все на том же песенном Евро за наши 12 баллов ему.

Шоу-программа юбилейная. За 10 сольных лет Сергей напел на 4 пластинки, несколько их переизданий, снял 28 клипов и записал десятки синглов. В гастрольном туре Витебск выбран не случайно — именно здесь, на площадке «Славянского базара» Лазарев начинал свою карьеру. В «Непоседах», правда, 20 лет назад.

Сергей Лазарев, певец (Россия):

Я рад, что всю эту красоту, которую мы возим, мы смогли показать полноценно здесь. Нам всё предоставили по техническому райдеру, и концерт получился очень красивым, и зрители просто замечательные, потрясающие

Но не песней единой. На время проведен «Славянки» Витебск превращается в одну большую сцену: где и театральные постановки (вот, к примеру, хэппенинг для детей и взрослых у белорусского храма Мельпомены, что именуется лялька) и вот такая выездная выставка, где себя можно и показать. И себе необходимое прикупить

Сегодня же с журналистами пообщался Ким Брейтбург, автор «Славянской души», – песню с таким названием презентовал еще 2 года назад, теперь привез еще две новые.

Ким Брейтбург, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

«Славянский базар» – это уникальное явление в нашей культуре постсоветской. И просто приезжаешь, каждый раз надеешься, что откроешь для себя какие-то новые имена. Потому что параллельно с фестивалем, проходит ещё и конкурс исполнителей. Поэтому я всегда с удовольствием смотрю.

Уже сейчас на сцене Летнего амфитеатра Кристина Орбакайте

Спустя несколько часов на сцене дочку сменит мама Алла Пугачева — она сегодня приглашенный гость на бенефисе Максима Галкина. Там же Валерий Леонтьев и Николай Цискаридзе.