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Маляванки, лоскутная мозаика и игрушки с механизмом. Чем украшали свои дома древние белорусы?

11 мая 2024 14:42
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Фольк-букет. Приглашаем в этнотур. В Докшицком доме ремесел возрождают народный арт. Соломка, ткачество, лозоплетение. Красота и креатив в каждом изделии. Начнем с визита к Синеокой. Маляванак – еще до войны наши предки украшали дома сказочными сюжетами. Кусочек рая посреди сложной крестьянской жизни.

Маляванки, лоскутная мозаика и игрушки с механизмом. Чем украшали свои дома древние белорусы?-1

Картины на черном полотне выглядели празднично. К тому же темный фон олицетворял урожай и плодородную землю. На волшебные дываны Елену Георгиевну вдохновили шедевры Алены Киш и Язепа Дроздовича. Теперь делится мастерством с новым поколением.

Маляванки, лоскутная мозаика и игрушки с механизмом. Чем украшали свои дома древние белорусы?-4

Елена Талеронок, мастер-методист по росписи:
Кто-то мог вышить ковер, но это было дорогое удовольствие. А нарисовать было проще и дешевле. Поэтому дома украшали маляванками. Цветочные композиции, веночки, букеты в корзиночках, вазочках, котики, птички, в основном это павлины, то, что нравилось яркое людям.

Маляванки, лоскутная мозаика и игрушки с механизмом. Чем украшали свои дома древние белорусы?-7

С Докшицкого района берут начало две реки: Березина и Вилия. Березина – это березка. Вилия – связана с легендой с камнем и плачущей девушкой.

Маляванки, лоскутная мозаика и игрушки с механизмом. Чем украшали свои дома древние белорусы?-10

А это Варганская гора. Там городище было обнаружено, но вот я додумала, как будто бы там спит богатырь

Подробности в сюжете.

# Этнокультура Беларуси # Культура # Анастасия Макеева

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