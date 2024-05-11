Маляванки, лоскутная мозаика и игрушки с механизмом. Чем украшали свои дома древние белорусы?

Фольк-букет. Приглашаем в этнотур. В Докшицком доме ремесел возрождают народный арт. Соломка, ткачество, лозоплетение. Красота и креатив в каждом изделии. Начнем с визита к Синеокой. Маляванак – еще до войны наши предки украшали дома сказочными сюжетами. Кусочек рая посреди сложной крестьянской жизни.

Картины на черном полотне выглядели празднично. К тому же темный фон олицетворял урожай и плодородную землю. На волшебные дываны Елену Георгиевну вдохновили шедевры Алены Киш и Язепа Дроздовича. Теперь делится мастерством с новым поколением.

Елена Талеронок, мастер-методист по росписи:

Кто-то мог вышить ковер, но это было дорогое удовольствие. А нарисовать было проще и дешевле. Поэтому дома украшали маляванками. Цветочные композиции, веночки, букеты в корзиночках, вазочках, котики, птички, в основном это павлины, то, что нравилось яркое людям.

С Докшицкого района берут начало две реки: Березина и Вилия. Березина – это березка. Вилия – связана с легендой с камнем и плачущей девушкой.