Малоизвестные факты о Репине и Толстом расскажут на выставке в «Здравнёво». Посмотрите, как выглядит усадьба

Вероника Макаревич, корреспондент:

Добро пожаловать в «Здравнево». Познакомимся с миром дореволюционной усадебной жизни в творчестве двух талантливых гениев – Льва Николаевича Толстого и Ильи Ефимовича Репина.

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

Витебский областной краеведческий музей в своем филиале музее-усадьбе «Здравнево» имени Репина – уже четыре года мы планируем празднования 180-летия Репина, которое состоится в 2024 году. Театр Якуба Коласа 10 лет назад здесь ставил спектакль, он не был связан с Репиным. Но это было очень здорово, и все, кто присутствовал, вспоминают. В результате у нас появился такой проект, в этом году премьера. Я надеюсь, что она прокатится и в этом, и в следующем году, поскольку следующий год – это год Репина, 180 лет.

За неполные 10 лет в белорусском имении великий художник создал более 40 картин и рисунков, в том числе знаменитые полотна «Осенний букет», «Лунная ночь», «Дуэль», а также многочисленные этюды и эскизы.

Ольга Французова, старший научный сотрудник музея-усадьбы И. Е. Репина «Здравнево»:

Я приглашаю вас на выставку усадебной культуры в жизни и творчестве Ильи Ефимовича Репина и Льва Николаевича Толстого, которая у нас открылась. Вы можете стать первым посетителем этой выставки. Дело в том, что художника и писателя связывало 30 лет дружбы. Еще в доздравневский период Илья Ефимович Репин часто отдыхал в Ясной Поляне. Затем он покупает усадьбу в Здравнево под Витебском. Судьбы, усадьбы тесно связаны между собой.

Посмотрите на фотографии Карла Буллы. Известный фотограф конца XIX – начала XX века в Санкт-Петербурге, он запечатлел Толстых в Ясной Поляне. Могу сказать, что и Илью Ефимовича Репина во второй усадьбе, «Пенатах», он часто снимал, поэтому мы сегодня знаем, как жил художник в «Пенатах», а также Лев Толстой в Ясной Поляне.

Вероника Макаревич:

Еще одна изюминка этой выставки – уникальная кинохроника о жизни Льва Николаевича Толстого. Кстати, данные кадры были сняты еще в начале XX века. Но и это далеко не все сюрпризы. Богатая коллекция старинных писем – то, что действительно нужно увидеть своими глазами.

Ольга Французова:

Сохранилась переписка Ильи Ефимовича Репина с Татьяной Львовной Толстой, дочерью писателя. Именно благодаря этим письмам мы знаем, как художник жил в «Здравнево», как он купил это имение, как проводил время. На выставке можно ознакомиться с этими документами, а также с письмами Александра Владимировича Жиркевича, в которых тоже указывается о жизни и творчестве художника в усадьбе под Витебском.

Предметы, которые представлены у нас в витрине, – спичечные коробки. Люди старшего поколения как раз встретят предметы, которые раньше коллекционировали.