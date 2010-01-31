Майкл Джексон награжден 14-й Grammy посмертно

При жизни музыкант завоевал 13 таких наград, которые считаются эквивалентом кинематографического «Оскара» в мире музыки.

Джексон награжден за значительный вклад в дело развития музыкального искусства.

За такие же заслуги Grammy удостоены еще шесть музыкантов. Среди них — 75-летний автор фольклорных композиций из Канады Леонард Коэн, исполнитель Бобби Дарин, родившийся с пороком сердца и умерший в 1973 году. Награду за него получит его сын Додд.

Академия звукозаписи также отметила заслуги 95-летнего блюз- гитариста Дэвида Эдвардса, 89-летнего джазмена Кларка Терри (труба), звезду стиля кантри Лоретты Линн, которая провела на сцене 50 лет, и Андре Превина. Этот дирижер, пианист и композитор родился 6 апреля 1929 года в Берлине в русско-еврейской семье, бежавшей в 1937 году из Германии во Францию. В 1941 году семья выехала в США, в 1943 году Превин получил американское гражданство. Пианист с 13 лет, он исполнял в основном джаз, позднее обрел известность, сочиняя музыку для голливудских фильмов, отмечает NEWSru.com.