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Лолита об «Анатомии»: благодарна авторам, один из них – белорус

13 декабря 2016 20:36
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Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Лолита, расскажите, что Вы почувствовали, когда впервые прочитали текст своей песни, которую поёте, сейчас к ней уже привыкли, но я, когда первый раз услышал, я поёжился: «Твои губы – всего лишь чужой рот».

Лолита Милявская:
Как я благодарна этим двум молодым авторам. И один из них – белорус.

Классный Герман, просто я его обожаю.

Вообще, все музыканты оценили эту песню особо. Все, кто в каких-то суперпопулярных движениях, следящие за музыкой, сказали: «Вот это – Эми Уайнхаус». Потому что это – настолько чувственно. Вы знаете, если переводить английские тексты про любовь, чем они цепляют людей? Тем, что они – откровенные.  

Полностью текст интервью и видео здесь

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