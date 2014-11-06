Прямой эфир

«Листопад-2014». Расписание показов 7 ноября

06 ноября 2014 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

7 ноября (пятница)

Время

Фильм

Кинотеатр

1.30

Полуночные страсти
«ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИТРОЕ»
(Норвегия-Швеция-Дания)
(116 мин)
реж. Ханс Петтер Молланд

Центральный

4.00

Полуночные страсти
«ТЕОРЕМА ЗЕРО»
(Великобритания-США-Румыния-Франция)
(107 мин)
реж. Терри Гиллиам

Центральный

12.00

Основной конкурс
Фильм открытия
«Я НЕ ВЕРНУСЬ»
(Эстония-Россия -Беларусь -Казахстан-Финляндия)
(105 мин)
реж. Ильмар Рааг
(пресс-показ)
Ru /En

Центральный

14.00

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С СОЗДАТЕЛЯМИ ФИЛЬМА
«Я НЕ ВЕРНУСЬ»
14.30
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Центральный

15.00

АртБлокбастер
«ДВОЙНИК»
(Великобритания)
(93 мин)
Реж. Ричард Айоади

Центральный

17.00

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Фильм открытия
Основной конкурс
«Я НЕ ВЕРНУСЬ»
(Эстония- Россия - Беларусь-Казахстан-Финляндия)
(105 мин)
реж. Ильмар Рааг

Москва

17.00

Мастер Класс
«ПРОЩАЙ РЕЧЬ 3D»
(Франция)
(70 мин)
Реж. Жан-Люк Годар
Ru/Fr

Центральный

17.30

Лучшее
«ЭВЕРЕСТ»
Новая Зеландия
(90 мин)

Мир, зал №2

18.00

Лучшее
«СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ»
Италия-Франция
(93 мин)

Мир, зал №1

19.00

Основной конкурс
Фильм открытия
«Я НЕ ВЕРНУСЬ»
(Эстония-Беларусь-Россия-Казахстан)
(105 мин)
реж. Ильмар Рааг
Ru /En

Центральный

19.30

 

Лучшее
«20 ШАГОВ ДО СЛАВЫ »
США
(88 мин)

Мир, зал №2

20.00

О, женщина!
«ДОСТИЧЬ ЗВЁЗД»
Дания
(90 мин)

Мир, зал №1

21.30

Такая разная любовь
«ГРАНД ЦЕНТРАЛ»
(Франция-Австрия)
(94 мин)
Реж. Ребекка Злотовски
Ru/Fr

Центральный

22.00

 

Австралия в новеллах
«ТЁМНАЯ СТОРОНА »
Австралия

Мир, зал №2

23.30

Полуночные страсти
«ДВОЙНИК»
(Великобритания)
(93 мин)
Реж. Ричард Айоади

Центральный

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Удивительный кот-художник иллюстратора Андрея Аринушкина
06 ноября 2014 07:58

Удивительный кот-художник иллюстратора Андрея Аринушкина

Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства
06 ноября 2014 07:56

Работы белорусских художников и дизайнеров представят на Венецианской биеннале современного искусства

Художник Ольга Дёмкина: Франция - это моё сердце, а душа - Беларусь!
05 ноября 2014 08:15

Художник Ольга Дёмкина: Франция - это моё сердце, а душа - Беларусь!