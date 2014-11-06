«Листопад-2014». Расписание показов 7 ноября

|
7 ноября (пятница)
|
Время
|
Фильм
|
Кинотеатр
|
1.30
|
Полуночные страсти
|
Центральный
|
4.00
|
Полуночные страсти
|
Центральный
|
12.00
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
14.00
|
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С СОЗДАТЕЛЯМИ ФИЛЬМА
|
Центральный
|
15.00
|
АртБлокбастер
|
Центральный
|
17.00
|
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
|
Москва
|
17.00
|
Мастер Класс
|
Центральный
|
17.30
|
Лучшее
|
Мир, зал №2
|
18.00
|
Лучшее
|
Мир, зал №1
|
19.00
|
Основной конкурс
|
Центральный
|
19.30
|
Лучшее
|
Мир, зал №2
|
20.00
|
О, женщина!
|
Мир, зал №1
|
21.30
|
Такая разная любовь
|
Центральный
|
22.00
|
Австралия в новеллах
|
Мир, зал №2
|
23.30
|
Полуночные страсти
|
Центральный