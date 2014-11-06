«Листопад-2014». Расписание показов 7 ноября

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Основной конкурс Фильм открытия «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (Эстония-Россия -Беларусь -Казахстан-Финляндия) (105 мин) реж. Ильмар Рааг (пресс-показ) Ru /En

14.00

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С СОЗДАТЕЛЯМИ ФИЛЬМА

«Я НЕ ВЕРНУСЬ»

14.30

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С

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