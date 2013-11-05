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«Листопад-2013». Расписание показов 5 ноября

05 ноября 2013 08:14
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Новости Беларуси. Новый день и новая страница на Международном кинофестивале «Листопад». Сегодня киноманов ждут 23 картины. Ленты из Казахстана, Германии, Дании, Швеции, Беларуси. В рамках основного конкурса игрового кино минчане смогут увидеть два фильма. «Уроки гармонии» казахстанского режиссера Эмира БайгАзина и работу хорватского фильм-мейкера Винко Брешана «Дети священника».

Кроме этого, ценители отечественного кинематографа смогут насладится картинами производства «Беларусьфильм». Сегодня стартует проект «Белорусская панорама», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

5 ноября (вторник)

12:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«ОХОТА»
Дания-Швеция, 111 мин. Реж. Томас Винтерберг

Центральный

 

12:00

 

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»: Специальные показы «Лістападзіка»:
«МОЯ МАМОЧКА В АМЕРИКЕ» 
Франция-Люксембург, 75 мин. Реж. Марк Бореаль, Тибо Шатель

Пионер

 

14:00

 

 

Конкурс молодого кино
«Молодость на марше»
«НЕ КО ВРЕМЕНИ»
Аргентина-Колумбия-Норвегия, 102 мин. Реж. Барбара Сарасола-Дей. Фильм представляет Барбара Сарасола-Дей

Центральный

 

14:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«НЕ ЖДИ ПОХВАЛ»
Китай-Южная Корея, 100 мин. Реж. Ян Цзинь. Фильм представляет Ян Цзинь

Пионер

16:30

 

Конкурс молодого кино
«Молодость на марше»
«НЕМОЙ»
Перу-Франция-Мексика, 86 мин. Реж. Даниэль Вега, Диего Вега

 

Центральный

17:00

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ»
Беларусь, 90 мин. Реж. Елена Турова

Пионер

18:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ. МЯСНЫЕ БЛЮДА»
Беларусь, 20 мин. Реж. Алексей Ракович

Мир, зал №2

18:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«Я СЛЫШУ»
Беларусь, 26 мин. Реж. Ирина Маркова

Мир, зал №2

18:00

 

Основной конкурс документального кино
«МАШИНА, В КОТОРОЙ ВСЕ ИСЧЕЗАЕТ»
 Германия, Грузия, 97 мин. Реж. Тинатин Гурчиани

Мир, зал №1

18:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«75-Я ОСЕНЬ АНДРЕЯ МДИВАНИ»
Беларусь, 26 мин. Реж. Михаил Ждановский

Мир, зал №2

18:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«МЫ ЕСТЬ!»
Беларусь, 13 мин. Реж. Зоя Катович

Мир, зал №2

18:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«ВЛАДИМИР ЦЕСЛЕР. ЧИЗ!»
Беларусь, 26 мин. Реж. Геннадий Рябцев

Мир, зал №2

18:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«ЛЕОНИД ДРАНЬКО-МАЙСЮК. БЕЗГРАНИЧНОЕ»
Беларусь, 26 мин. Реж. Евгений Сетько

Мир, зал №2

18:30

 

Основной конкурс игрового кино
«УРОКИ ГАРМОНИИ»
Казахстан-Германия-Франция, 114 мин. Реж. Эмир Байгазин

Центральный

19:00

 

Презентация Госфильмофонда России.
Киноконцертная программа. Ирина Мирошниченко, Лариса Лужина, Святослав Бэлза и др.

Дом кино

19:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
Бельгия, 110 мин. Реж. Феликс ван Грунинген

Пионер

19:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
Беларусь. Специальный показ  - 94 мин. Реж. Станислав Назиров. Фильм представляет съемочная группа.

Дом кино

20:00

 

Основной конкурс документального кино
«ЦВЕТАНКА»
Болгария, 66 мин. Реж. Юлиан Табаков. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №1

21:00

 

Основной конкурс игрового кино
«ДЕТИ СВЯЩЕННИКА»
Хорватия-Сербия, 93 мин. Реж. Винко Брешан

Центральный

21:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
«В ЦВЕТУ (ДОЛГИЕ СВЕТЛЫЕ ДНИ)»
Грузия-Германия-Франция, 102 мин. Реж. Нана Эквтимишвили, Симон Гросс

Пионер

21:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
«ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО НЕПРИЯТНОСТЬ»
Франция – Германия – Япония, 100 мин. Реж. Клер Дени

Победа

21:00

 

The Best
«СЛАДКИЕ МЕЧТЫ МУСТАФЫ»
Турция, Греция, Великобритания, 88 мин. Реж. Ангелос Абазоглоу

Мир, зал №2

22:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«РАЙ: ВЕРА»
Австрия-Германия-Франция, 113 мин. Реж. Ульрих Зайдль

Дом кино

 

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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