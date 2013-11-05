«Листопад-2013». Расписание показов 5 ноября

Новости Беларуси. Новый день и новая страница на Международном кинофестивале «Листопад». Сегодня киноманов ждут 23 картины. Ленты из Казахстана, Германии, Дании, Швеции, Беларуси. В рамках основного конкурса игрового кино минчане смогут увидеть два фильма. «Уроки гармонии» казахстанского режиссера Эмира БайгАзина и работу хорватского фильм-мейкера Винко Брешана «Дети священника».

Кроме этого, ценители отечественного кинематографа смогут насладится картинами производства «Беларусьфильм». Сегодня стартует проект «Белорусская панорама», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.