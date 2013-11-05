«Листопад-2013». Расписание показов 5 ноября

Новости Беларуси. Новый день и новая страница на Международном кинофестивале «Листопад». Сегодня киноманов ждут 23 картины. Ленты из Казахстана, Германии, Дании, Швеции, Беларуси. В рамках основного конкурса игрового кино минчане смогут увидеть два фильма. «Уроки гармонии» казахстанского режиссера Эмира БайгАзина и работу хорватского фильм-мейкера Винко Брешана «Дети священника».
Кроме этого, ценители отечественного кинематографа смогут насладится картинами производства «Беларусьфильм». Сегодня стартует проект «Белорусская панорама», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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5 ноября (вторник)
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12:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Центральный
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12:00
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»: Специальные показы «Лістападзіка»:
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Пионер
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14:00
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Конкурс молодого кино
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Центральный
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14:30
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»
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Пионер
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16:30
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Конкурс молодого кино
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Центральный
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17:00
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»
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Пионер
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18:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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18:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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18:00
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Основной конкурс документального кино
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Мир, зал №1
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18:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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18:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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18:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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18:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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18:30
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Основной конкурс игрового кино
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Центральный
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19:00
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Презентация Госфильмофонда России.
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Дом кино
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19:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Пионер
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19:30
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Дом кино
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20:00
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Основной конкурс документального кино
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Мир, зал №1
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21:00
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Основной конкурс игрового кино
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Центральный
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21:00
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Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
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Пионер
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21:00
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Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
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Победа
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21:00
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The Best
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Мир, зал №2
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22:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Дом кино