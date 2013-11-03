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Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Зинаиду Зубкову с 75-летием

03 ноября 2013 16:48
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Новости Беларуси. Талантливой актрисе, Зинаиде Петровне Зубковой, сегодня исполняется 75 лет. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент.

В Купаловский театр Зинаида Зубкова пришла еще будучи студенткой, и работает там по сей день.  Ныне она - одна из наиболее опытных актрис, ведущий мастер сцены. Ее кредо: жить, значит, работать. Среди лучших ролей актрисы - работы в спектаклях «Извините, пожалуйста!», «Трибунал», «Перед ужином», «В метель», «Кто смеется последним».

Зинаида Зубкова не боится экспериментов. Она много работала на радио, снималась в фильмах, а несколько лет назад поразила всех, снявшись в музыкальном клипе в роли бабушки-хакера, взламывающей сайты и скрывающейся от спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Купаловский театр

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