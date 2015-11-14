«Лістапад-2015»: итоги в цифрах, фактах и отзывах гостей и участников

184 картины из 60 стран, именитые режиссеры и звезды мирового кино. Вот оно – настоящее «удовольствие для глаз». Именно под таким девизом прошел XXII Международный кинофестиваль «Лістапад». 91 игровой фильм, 70 неигровых, 23 анимационных – всего более 200 сеансов на пяти площадках столицы.

Особенность нынешнего фестиваля – большое количество французских фильмов. Все-таки юбилейный год для мирового кинематографа. Ровно 120 лет назад братья Люмьер продемонстрировали широкой публике короткометражную ленту «Прибытие поезда».

Минский кинофестиваль открывала французская картина «Долина любви». Специальной гостьей нынешнего «Лістапада» стала неподражаемая королева французского кино Фанни Ардан. Актриса, сыгравшая более 70 ролей, выступила на фестивале в роле конкурсанта. Лента «Навязчивые ритмы» – режиссерская работа Ардан.

Фестиваль в 2015 году порадовал киногурманов разнообразным меню. Дебютировали ленты из Вьетнама и Кубы.

Свой 120-й День рождения на юбилее отметила японская кинокомпания. Страна восходящего солнца представила ретроспективу лучших кинолент.

Сюрприз в честь векового юбилея подготовила и киностудия имени Максима Горького. Столичная публика увидела сразу три шедевра немого кино в сопровождении живой музыки.

Наталья Дмитриевская, исполнительный продюсер киностудии им. М. Горького (Россия):

Мне очень нравится. Мне очень нравится в первую очередь то, что большое количество программ, они разные, они рассчитаны на разного зрителя. И есть возможность посмотреть абсолютно разное кино. В прошлом году, по-моему, был такой слоган фестиваля – «Такое разное кино». Единственное, конечно, жалко, что в сутках 24 часа. Не хватает времени для того, чтобы посмотреть все фильмы, которые нам интересны.

По уже сложившейся традиции в рамках XXII кинофестиваля прошел и конкурс фильмов для детей и юношества «Лістападзік». Более двух тысяч маленьких зрителей оценили десять лучших кинолент со всего мира.

Вердикт: «Парень-невидимка» – «Лучший фильм для детей», а вот ребятам постарше понравилась российская лента «Частное пионерское-2».

Национальный конкурс пока только готовится стать традиционным на фестивале. Но у зрителей картины в данной номинации вызвали особый интерес.

Николай Лавренюк, координатор национального конкурса XXII Международного кинофестиваля «Лістапад»:

Этот год показал, что вообще белорусское кино есть. Есть люди, которые снимают белорусское кино, как правило, совершенно бескорыстно, на каких-то своих личных, со своими друзьями, на студиях маленьких. Были показы и много было представителей зарубежных фестивалей. Многие подходили и обращались, что хотели бы посмотреть белорусское документальное кино, какие-то игровые работы.

В этом году фильмов стало больше. Во-первых, мы получили больше заявок. Это около 100 работ. И в конкурс вошли 34 работы.

Среди них – сразу 15 игровых работ. Уже известная многим мелодрама Александры Бутор «Сладкое прощание Веры». Собравший полные до отказа залы первый белорусский ситком «Гараш». А также премьера фильма «Белорусский психопат» от 21-летнего режиссера Никиты Лаврецкого. Здесь же и восемь документальных картин.

Кинопоказы Минского XXII кинофестиваля посетили более 10 тысяч человек.

Ставки на победу делали заранее. А судить можно было и по количеству проданных билетов. Российская комедия «Страна Оз» и французское документальное кино «Соль земли» уже в первые дни пользовались наибольшей популярностью, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Кассир:

У нас люди любят фестиваль. Каждый год спрашивают, приходят с удовольствием. Фильмы хорошие. Есть такие, что даже полные залы. Некоторые фильмы даже ставят по несколько раз.

Однако не только «удовольствие для глаз», но и удивительные встречи с именитыми режиссерами предложил фестиваль. Сразу две киноленты в Минске представил режиссер и продюсер Брийянте Мендоса.

Брийянте Мендоса, режиссер продюсер (Филиппины):

На фестивале я уже во второй раз. В этом году я привез фильм «Ловушка». Он уже был представлен в Каннах и заслужил особе внимание экуменического жюри. Этот фильм рассказывает о разрушительном тайфуне, который недавно обрушился на филиппинский город, и о том, как люди справлялись с этой бедой. Второй фильм – «Убийственная сделка» – совместная работа. Я выступил в качестве продюсера. Мне тоже радостно было представлять его здесь.

Впечатлений от фестиваля масса. И если зрители больше говорили о кино, то гости не упускали возможность насладиться знакомством с Минском.

Николай Никитин, отборщик Берлинского кинофестиваля в странах Восточной Европы (Германия):

Мене очень понравилось, что у вас есть цирк. Как я понял, это цирк, который весь год стоит. Потому что в Германии цирк был просто палаткой, которую строили и убирали. У вас есть цирк, который выглядит очень красиво. По-моему, у вас очень красивая библиотека.

Брийянте Мендоса, режиссер продюсер (Филиппины):

Мне нравится Минск, хотя он сейчас и холодный. Но мне тепло от того, как меня здесь принимают. Мне очень нравится ваш костел. Я сам католик, поэтому первое место, которое я здесь посещаю уже во второй раз, костел.

Наталья Дмитриевская, исполнительный продюсер киностудии им. М. Горького (Россия):

Минск для меня является одним из моих любимых городов. Я первый раз, но, тем не менее, с первого раза мне очень понравился. Мы с удовольствием побывали, погуляли по Верхнему городу, Троицкому предместью. Мне очень нравится Минск, здесь какая-то своя особенная атмосфера. Я очень надеюсь, что буду приезжать сюда еще не раз.

С каждым годом уровень «Лістапада» растет, так что многие уже с нетерпением ждут следующего, XXIII кинофестиваля, который, без сомнения, порадует столичных киноманов.