<Город мастеров> приглашает!

В арт-галерее <Города мастеров> на <Славянском базаре в Витебске> сегодня появились первые художники. Свои работы по улице Ленина возле городской Ратуши выставили около десяти местных живописцев. 6 июля вернисаж пополнится новыми участниками.

Всего на юбилейном форуме соберутся около тысячи мастеров со всей Беларуси, а также России, Латвии, Литвы и Украины. На площадке возле культурно-делового центра <Витебск> традиционно разместятся гончары, кузнецы, ткачи и другие народные умельцы.

Здесь же пройдет Международный праздник гончарного и кузнечного искусства, областной конкурс ткачества, в ходе которого зрители смогут не только полюбоваться красотой самотканых рушников, поясов и других изделий, но и поработать на специальных станках. Захватывающим зрелищем обещает стать кузнечный мастер-класс и церемония открытия печи гончаров.