Прямой эфир

<Город мастеров> приглашает!

05 июля 2006 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В арт-галерее <Города мастеров> на <Славянском базаре в Витебске> сегодня появились первые художники. Свои работы по улице Ленина возле городской Ратуши выставили около десяти местных живописцев. 6 июля вернисаж пополнится новыми участниками.

Всего на юбилейном форуме соберутся около тысячи мастеров со всей Беларуси, а также России, Латвии, Литвы и Украины. На площадке возле культурно-делового центра <Витебск> традиционно  разместятся гончары, кузнецы, ткачи и другие народные умельцы.

Здесь же пройдет Международный праздник гончарного и кузнечного искусства, областной конкурс ткачества, в ходе которого зрители смогут не только полюбоваться красотой самотканых рушников, поясов и других изделий, но и поработать на специальных станках. Захватывающим зрелищем обещает стать кузнечный мастер-класс и церемония открытия печи гончаров.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
05 июля 2006 11:22

В целях социализации и адаптации детей-беженцев в Беларуси

04 июля 2006 11:50

5 июля в Витебске начинаются международные Шагаловские Дни

04 июля 2006 11:50

Для тех, кто не путается в таких словах, как <экзистенция>, <плоть>, <антология> и <метафизика>