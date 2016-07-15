Лариса Долина: «Люблю приезжать на «Славянский базар»

Новости Беларуси. В эти минуты завершается полуфинал международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск - 2016».

Ребята из разных стран мира выступают с песнями на своем родном языке.

Сегодня день особый. Он проходит под знаком Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничное настроение гостям города и жителям дарят концерты, выставки, город мастеров.

Участники детского конкурса вытянули счастливые номерки. Белоруска Анастасия Жабко уже завтра споет четвертой. После перерыва, во второй конкурсный день – 17-ой.

Так наш белорусский Алеша разминается перед вокальным поединком. Впрочем к сражениям, и в прямом, и в переносном смысле, молодому человеку не привыкать. Алексей Гросс – не только участник конкурса эстрадной песни «Витебск-2016», но и мастер спорта по вольной борьбе.

Алексей Гросс, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

В жизни, в принципе, всё есть борьба. Я к этому отношусь немного иначе. Я приехал подготовленный, с отличным настроением. И вот с этими эмоциями положительными, и с накопленным комплексом хороших навыков, хочу просто выйти и показать зрителям и жюри

Сила голоса, выносливость связок и мастерство завораживать зрителя. Этими качествами, а может, и чарами обладает и наш Алексей, и его соперники по сцене. Отбор на конкурс - самый серьезный, а покорять Витебск приехали лучшие из лучших исполнителей из славянских стран и не только.

Элеонора Векко, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Италия):

Нам здесь очень весело, хоть мы и устаем. Очень много репетиций. Я хотела бы побывать в Витебске еще раз, потому что сейчас просто нет времени, чтобы посмотреть город как следует.

Ныне известная российская актриса с белорусскими корнями Ирина Медведева в свое время также боролась за Гран-при.

И выиграла. Но на фестивале актерской песни имени Андрея Миронова. А сегодня она впервые споет на «Славянском базаре».

В перерыве между репетицией и концертом Ирина отправляется в витебский Город мастеров. Она уверена: все, что сделано своими руками – не может не доставлять людям радость.

Ирина Медведева, певица, актриса (Россия):

У меня есть такая проблема: я очень люблю дарить подарки. И, по-моему, меня сейчас накрывает это с головой. Ой, ой, можно я посмотрю еще здесь.

Невозможно спокойно пройти звездам и мимо фанатов. Они с самого утра поджидают артистов в Летнем амфитеатре и даже ночами дежурят у гостиницы!

Павел Вандеев, житель Витебска:

Около 4 часов мы вчера поджидали Лазарева.

Татьяна Нарок, житель Витебска:

Мы любим всех, фотографируемся с ними. Автографы.

Фанатские тетради с автографами – своего рода интернациональный сборник выступающих на «Славянском базаре» артистов. Впрочем, сам фестиваль искусств ежегодно стирает границы между странами и континентами. А День Союзного государства еще и подчеркивает братские связи Беларуси и России.

Лариса Долина, народная артистка России:

Я была только, когда он открылся, 25 лет назад я открывала это фестиваль. И каждый год я приезжаю сюда, 25 лет. Город помолодел, стал краше. Публика такая же тёплая, так что в этом смысле ничего не изменилось.

Я люблю приезжать сюда на «Славянский базар», очень люблю.

А в эти минуты завершается полуфинал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни “Витебск-2016”. Кто из 21 участника пройдёт в финал, пока неизвестно. 15 имён назовут несколько позже.