«У меня 11 число – счастливое»: 15 июля прошла жеребьёвка детского конкурса на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. 15 июля прошла жеребьевка участников детского конкурса. В рамках «Славянского базара» он проходит в 14 раз. За главный приз и первое место поборются 20 юных талантов.

С самого утра для них уже прошла экскурсия по городу. А вот в «Мир зазеркалья» (именно так называют сцену «Славянского») участники попали прямо с парома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Гладилина, участник международного детского музыкального конкурса «Витебск-2016» (Россия):

Во второй конкурсный день у меня 11 число. И оно у меня счастливое, потому что благодаря именно этому числу я прошла сюда представлять Россию. Я очень довольна: всё интересно!

Саманта Тина, член жюри международного детского музыкального конкурса «Витебск-2016» (Латвия):

Каждый ребёнок, каждый певец, артист, кем бы он ни был, является уникальным. Он должно быть самим собой и он должен любить то, что он делает, восхищаться этим. И главное, что он должен знать, когда он на сцене: что он хочет этим сказать. Почему он на сцене. Когда я это почувствую и увижу, это будет мой большой, жирный плюсик!