Александр Лукашенко поздравил белорусов с открытием «Славянского базара»

Новости Беларуси. В Витебске открыли юбилейный, ХXV международный фестиваль искусств «Славянский базар». В торжественной церимонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По традиции, глава государства вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». О ярчайшем культурном событии этого года сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позывные ХXV, юбилейного «Славянского базара» накануне громко оповестили о начале празднования юбилея фестиваля фестивалей. Четверть века, как Витебск собирает друзей, открывает новые имена и стирает границы. Рекордные 45 стран представлены на Славянке-2016.

За время проведения фестиваля только в летнем амфитеатре побывают около 100 тысяч зрителей.

Билеты на многие концерты были раскуплены задолго до начала фестиваля.

Максим Галкин, артист (Россия):

Мне Витебск нравится, конечно, в первую очередь вот такой фестивальной атмосферой. И все ассоциации, естественно, связаны с залом. А сейчас, когда он под крышей… Когда я помню: первый раз выступал пятнадцать лет назад – пошел дождь во время концерта. Все подняли зонтики, я ещё тогда думал: как это будет? Но тут фантастическая публика, очень верная артистам.

Михаил Качмарек, обладатель гран-при XXV международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» (Польша):

Славянский базар знаменит по всей Европе. И в Ирландии, и в Англии, и в Польше его смотрят. Фестиваль дает очень большую мотивацию, и это весомое событие.

Музыкальному форуму прочили разную судьбу, но Беларусь сделала его настоящей славянской культурной Олимпиадой.

С 1995 фестиваль под личным патронатом Президента. С тех же пор у Славянки неизменная витебская прописка.

По традиции, открыл фестиваль Александр Лукашенко, отметив, что в том числе благодаря «Славянскому базару» мир познакомился с Беларусью, её национальной культурой и гостеприимством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отрадно, что нынешний юбилейный форум стал центральным событием объявленного у нас в Беларуси Года культуры. Этот праздник воплощает наше духовное богатство, открытость и интерес культуры разных народов. Недаром мы объединились когда-то. Три братские страны, республики: Беларусь, Россия и Украина. Мы стали ядром этого фестиваля. И на протяжении этих лет с разным успехом, если откровенно говорить, демонстрируем это культурное единство, наши традиции, наши достижения.

И уже вручены первые награды. 14 июля над Витебском зажглась новая звезда. На сей раз – оркестра под управлением Михаила Финберга. 5 раз Финберг был в составе жюри конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Им же помогает в этом году. Вечером 14 июля они тоже вышли на главную сцену фестиваля.

21 исполнитель поборется в этом году за гран-при и 20 тысяч долларов. Впервые среди конкурсантов – Колумбия.

Девиз церемонии открытия – «Листая страницы». Через видео-приветствия людей из разных стран, которые уже участвовали в Славянском базаре, можно было проследить его летопись от начала и до сегодняшнего дня. Впрочем, на странице года 25 ещё только первые строчки.