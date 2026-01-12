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В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»

12 января 2026 08:20
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«Святочная батлейка в кругу друзей» – в Минске прошла серия праздничных мероприятий, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Гости смогли насладиться музыкальным творчеством детских коллективов и вспомнить рождественскую историю через белорусский народный кукольный театр.

В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»-2

Учащиеся 14-й музыкальной школы столицы презентовали симфонический концерт, прозвучали классические произведения и популярные советские мелодии. Кроме того, была представлена вертепная драма «Царь Ирод», рассказывающая о рождении Иисуса Христа.

Савва Стреха, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ:
Мне нравится выступать, потому что мы, скоморохи, смешим публику, мы даем им радость, эмоции, объясняем им все по-простому. Даем то, чего они могли не понять сложными словами. 

В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»-4

Иерей Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:
В этом году мы получили достаточно много запросов, чтобы мы показали свое представление. Для нас это было очень радостно, потому что в прошлый год это был пробный момент. Мы не знали, как это получится, но были очень рады и благодарны всем тем, кто приходит на наши представления. Это всегда большое количество людей, и эта взаимная радость, взаимное уважение друг к другу, конечно, сохраняются. 


 

В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»-6

Акция проводится уже второй раз и охватывает крупные торговые центры, дарит посетителям радость и атмосферу праздника.

# Театр # Михаил Стреха

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