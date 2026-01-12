В Минске прошла серия праздничных мероприятий «Святочная батлейка в кругу друзей»

Савва Стреха, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ: Мне нравится выступать, потому что мы, скоморохи, смешим публику, мы даем им радость, эмоции, объясняем им все по-простому. Даем то, чего они могли не понять сложными словами.

Иерей Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода Минска:

В этом году мы получили достаточно много запросов, чтобы мы показали свое представление. Для нас это было очень радостно, потому что в прошлый год это был пробный момент. Мы не знали, как это получится, но были очень рады и благодарны всем тем, кто приходит на наши представления. Это всегда большое количество людей, и эта взаимная радость, взаимное уважение друг к другу, конечно, сохраняются.



