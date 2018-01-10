«Кто победит дракона, тот получит все бонусы в виде королевской дочери, половины царства»: история краковской батлейки

Обычай специального воспроизведения рождения Сына Божьего ввел святой Фанциск Ассизский. В XIII веке он первым подготовил традиционные ясли и установил в пещере рядом с животными. Рядом с младенцем обязательно размещается все святое семейство и волхвы.

Со временем, рядом с яслями появились фигурки и светских персонажей.



Переносные вертепы, так называемые вифлеемки, изначально были очень простыми конструкциями с соломенными крышами. Позже они стали все изысканнее и сложнее. Польские мастера готовили их к конкурсу на самый красивый краковский вертеп.



Елена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:

Во время Первой мировой войны был небольшой упадок. Запрещены были, вообще, в 30-ых годах батлейки. И после Второй мировой войны, в 1946 году в Кракове снова возобновились конкурсы.

Первые батлейки были очень скромными.

Их делали из картона. Они были плоскостными. Но, со временем, эта традиция набирала обороты, все хотели поучаствовать, украсить батлейку, и мы получили вот такие объёмные, настоящие произведения искусства.

Исторический музей города Кракова возобновил конкурс и лучшие экспонаты представлены сейчас в Национальном историческом музее в Минске.



Елена Бухал:

В каждой краковской батлейке, кроме традиционного рождественского набора, есть персонажи, связанные с Краковом. Например, цмок, который жил под замком и похищал раз в год самую красивую девушку.

Наконец, королю Краку это надоело и он объявил конкурс рыцарей: кто победит дракона, тот получит все бонусы в виде королевской дочери, половины царства и всего прочего.

И простой человек, сапожник, догадался, как можно перехитрить дракона. Дракон, кроме принцесс, любил есть ещё и овец. Поэтому он взял овцу, нашпиговал её серой и подложил дракону. Дракон её съел.