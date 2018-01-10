«Кто победит дракона, тот получит все бонусы в виде королевской дочери, половины царства»: история краковской батлейки
Обычай специального воспроизведения рождения Сына Божьего ввел святой Фанциск Ассизский. В XIII веке он первым подготовил традиционные ясли и установил в пещере рядом с животными.
Рядом с младенцем обязательно размещается все святое семейство и волхвы.
Со временем, рядом с яслями появились фигурки и светских персонажей.
Переносные вертепы, так называемые вифлеемки, изначально были очень простыми конструкциями с соломенными крышами. Позже они стали все изысканнее и сложнее. Польские мастера готовили их к конкурсу на самый красивый краковский вертеп.
Елена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Республики Беларусь:
Во время Первой мировой войны был небольшой упадок. Запрещены были, вообще, в 30-ых годах батлейки. И после Второй мировой войны, в 1946 году в Кракове снова возобновились конкурсы.
Первые батлейки были очень скромными.
Их делали из картона. Они были плоскостными. Но, со временем, эта традиция набирала обороты, все хотели поучаствовать, украсить батлейку, и мы получили вот такие объёмные, настоящие произведения искусства.
Исторический музей города Кракова возобновил конкурс и лучшие экспонаты представлены сейчас в Национальном историческом музее в Минске.
Елена Бухал:
В каждой краковской батлейке, кроме традиционного рождественского набора, есть персонажи, связанные с Краковом. Например, цмок, который жил под замком и похищал раз в год самую красивую девушку.
Наконец, королю Краку это надоело и он объявил конкурс рыцарей: кто победит дракона, тот получит все бонусы в виде королевской дочери, половины царства и всего прочего.
И простой человек, сапожник, догадался, как можно перехитрить дракона.
Дракон, кроме принцесс, любил есть ещё и овец. Поэтому он взял овцу, нашпиговал её серой и подложил дракону. Дракон её съел.
Некоторые батлейки достигают трёх метров в высоту. Они приспособлены для кукольной постановки.
Елена Бухал:
Батлейка демонстрирует все три части этого великого праздника: его сакральную часть, обрядовую и нашу повседневную жизнь. И дарит нам необыкновенную причастность к волшебному и поистине великому событию, которое повторяется каждый год.