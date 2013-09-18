Прямой эфир

В Гродно на дне Нёмана нашли артефакт - камень с высеченным на нём крестом

18 сентября 2013 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычная находка. В Гродно на дне Немана, напротив древнейшей в Беларуси Коложской церки 12 века, рыбаки обнаружили метровый камень с высеченным на нём крестом. Артефакт обследовали сотрудники исторического музея и пришли к выводу, что к самому Свято-Борисо-Глебскому храму он никакого отношения не имеет.

Первоначально выдвигалась версия, что камень может быть частью стены церкви, которая обрушилась в Неман в середине 19 века. Скорее всего артефакт связан с древним кладбищем, которое располагалось в средние века между Каложей и Неманом. Со временем река меняла русло и захоронения оказались под водой.

Находка имеет большую духовную ценность: крест, высеченный на камне, традиционной белорусской формы.

Георгий Рой, клирик Свято-Борисо-Глебского храма Гродно:
Цікава, што на камяні традыцыйная беларусская выява крыжа. Ён выглядае як крэст Ефрасінні Полацкай. І гэта яшчэ адзін цікавы гістарычны артэфакт звязаны з Каложай, які будзе цікавы для нашых наведвальнікаў, турыстаў, паломнікаў.

# Культура # Музеи Гродно # Георгий Рой

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске в Национальном художественном музее открылась международная выставка уникальных икон 15-19 веков
17 сентября 2013 18:09

В Минске в Национальном художественном музее открылась международная выставка уникальных икон 15-19 веков

16 сентября в Могилеве открылся международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка»
16 сентября 2013 19:08

16 сентября в Могилеве открылся международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка»

Первые мельницы появились в Минске лишь в конце 15 века
16 сентября 2013 16:32

Первые мельницы появились в Минске лишь в конце 15 века