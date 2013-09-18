В Гродно на дне Нёмана нашли артефакт - камень с высеченным на нём крестом

Новости Беларуси. Необычная находка. В Гродно на дне Немана, напротив древнейшей в Беларуси Коложской церки 12 века, рыбаки обнаружили метровый камень с высеченным на нём крестом. Артефакт обследовали сотрудники исторического музея и пришли к выводу, что к самому Свято-Борисо-Глебскому храму он никакого отношения не имеет.

Первоначально выдвигалась версия, что камень может быть частью стены церкви, которая обрушилась в Неман в середине 19 века. Скорее всего артефакт связан с древним кладбищем, которое располагалось в средние века между Каложей и Неманом. Со временем река меняла русло и захоронения оказались под водой.

Находка имеет большую духовную ценность: крест, высеченный на камне, традиционной белорусской формы.

Георгий Рой, клирик Свято-Борисо-Глебского храма Гродно:

Цікава, што на камяні традыцыйная беларусская выява крыжа. Ён выглядае як крэст Ефрасінні Полацкай. І гэта яшчэ адзін цікавы гістарычны артэфакт звязаны з Каложай, які будзе цікавы для нашых наведвальнікаў, турыстаў, паломнікаў.