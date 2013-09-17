В Минске в Национальном художественном музее открылась международная выставка уникальных икон 15-19 веков

Новости Беларуси. Лики Иисуса Христа от иконописцев средневековья до художников возрождения. Экспозиция икон России, Сербии, Украины и Беларуси открылась в Национальном художественном музее. Участников международной выставки «Православный Мир. Образ Христа в иконографии Восточной Европы» поздравил и президент Александр Лукашенко.

Божественно. Причем, не только по исполнению, но и по сюжету. Сотня икон выставки в национальном художественном иллюстрирует жизнь Иисуса Христа. От рождения до распятия и воскрешения. В четырех интерпретациях - России, Беларуси, Украины и Сербии. Для транспортировки святыни - спецусловия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Карпенко, заведующая отделом древне-белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Транспортировались они со специальным температурно-влажностным режимом, на особых машинах для перевозки произведений искусств. У них очень мягкие рессоры, они должны амортизировать всевозможные неприятности, если вдруг они случаются на дороге. Но произведения доехали очень хорошо.

Самый стародавний лик — первых русских святых — Бориса и Глеба. Датирован 14 веком. Прямиком из Третьяковки. А вот нетипичный для белорусской иконописи сюжет. Христос выводит из Ада Адама и Еву. Ни на каких гравюрах того времени чего-то похожего нет. Хотя и фон — позолоченный, резной и орнаментальный — типично наш. К тому же, икона с подписью. Таких — одна на сотни. 1678 год — буквами. Церковно-славянскими.

Ирина Лебедева, генеральный директор Национальной Третьяковской галереи (Россия):

Это разнообразие сюжетов, тем и способов письма, я думаю, очень обогащает эту выставку, делает ее разнообразной, нескучной.

Сербия привезла помимо прочих и иконы из Косово. Те, которые удалось спасти во время войны. К примеру, «Царские ворота». Над ними младенец Христос. Традиционно, его изображали, даже спящим с открытыми глазами. Показывая способность предвидеть беды. Свои, и всего человечества.

Баяна Борич-Брешкович, директор национального музея в Белграде (Сербия):

Мы привезли в Беларусь 12 икон. Все они относятся к истокам нашей иконописной школы.Эти иконы, и храм, из которого они к нам попали, находятся под охраной ЮНЕСКО. Поэтому на обозрение белорусам мы привезли можно сказать - часть нашей культуры.

Большинство икон — отреставрированы. На некоторых краску не восстанавливали специально. Хотя деревянные рамы — оригинальные. Кстати, иконы писали на досках из липы. Прежде всего белорусы. На ней дольше сохраняется темперные краски и масло. Впрочем, уверяют церковнослужители, неизменной сквозь столетия остается сила икон.

Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:

Мы адчуваем дух іконы. Мы перад ее можам перахрысціцца і малітву прачытаць, і пастаяць. У нейкай меры, я сказаў бы, што музей, калі ен захоўвае іконы, выконвае ролю храма.

Выставка, к слову, эксклюзив. После окончания экспонаты вернуться в родные города. Посмотреть на иконы в Минске можно будет до 5 декабря.