Конкурс юных чтецов «Живая классика»: в Могилевской области участие приняли почти две тысячи школьников

Новости Беларуси. Конкурс юных чтецов «Живая классика» подходит к финалу. В областных центрах сейчас определяют победителей региональных этапов. Одним из организатором конкурса является телеканал СТВ.
В Могилевской области конкурс вызвал большой интерес. В нем приняли участие почти две тысячи школьников и лишь полсотни юных любителей литературы отобраны в финал. Большинство чтецов выступили с произведениями белорусских авторов.
У каждого из участников – лишь одна попытка удивить жюри. Оно обращает внимание на технику речи и артистизм.
Егор Бобров, участник конкурса «Живая классика»:
Я даже забывал некоторые строчки своего стиха. Но в конце концов я вышел и сказал просто.
Анна Левенец, участник конкурса «Живая классика»:
Беларуская мова вельмі гучная. І сапраўды расказваць на сваёй мове вельмі сапраўдна для чалавека.
Захар Бычков, участник конкурса «Живая классика»:
Я думаю, у меня есть шанс выйти в финал.
Имена четырех победителей областного этапа конкурса назовут в конце мая. Они направятся на празднование Дня белорусской письменности в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.