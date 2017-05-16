День белорусской письменности-2017: в Полоцке определили главные места и концепцию торжеств

Новости Беларуси. В Полоцке определили место празднования Дня письменности. Основные мероприятия пройдут на площади Свободы. Это решено 16 мая на встрече организаторов торжеств.

Полоцк уже в третий раз примет День письменности. Нынешний знаменателен тем, что он пройдет под знаком 500-летия белорусского книгопечатания. Юбилей отметит и сам Полоцк. Городу исполнится 1155 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нельзя останавливаться на том уровне, который есть. Везде движение. Колос тоже движется, поднимается все выше и выше. Концепцию мы утвердили, разработана не только концепция, но и символ города, праздника.

Полоцк в третий раз принимает этот праздник. Приедут и дипломатический корпус, и писатели из многих стран, и гости. Город действительно заслуживает особого внимания. Поэтому праздник, я надеюсь и уверен в том, что будет проведен на самом высоком уровне.

Также ряд праздничных встреч состоится в Софийском соборе, художественной галерее и музее книгопечатания. По традиции, в первое воскресенье сентября в День письменности сюда приедут тысячи гостей.