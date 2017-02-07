Концерт волынщиков 2-ого Королевского Ирландского Полка и оркестра Вооруженных Сил Беларуси прошел в Минске

Новости Беларуси. На языке музыки говорили 7 февраля в музее Великой Отечественной войны волынщики 2-ого Королевского Ирландского Полка с оркестром Вооруженных Сил Беларуси. Наши музыканты неоднократно бывали на гастролях в Северной Ирландии. Именно оттуда к нам приехали и виртуозы игры на столь популярном в Королевстве музыкальном инструменте. Общий музыкальный язык нашли меньше, чем за сутки и представили зрителям концерт из белорусских и мировых хитов.

Сергей Костюченко, начальник образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На языках разговорных не всегда все получается, но язык музыки международный, поэтому здесь музыканты себя прекрасно чувствуют, прекрасно понимают друг друга.

По мелодичному звучанию всем известных композиций действительно и не скажешь, что познакомились или, как говорят, сыгрались музыканты менее, чем сутки назад. Уильям Макилрой и Франсис Стрейн прилетели в Минск накануне вечером.

Уильям Макилрой, волынщик 2-ого Королевского Ирландского Полка:

Мы первый раз приехали в Минск. У вас очень холодно. В Ирландии сейчас плюс шесть.

Франсис Стрейн, волынщик 2-ого Королевского Ирландского Полка:

Мы слышали о ваших военных музыкантах, но лично познакомились только вчера. Очень легко нам общаться, очень приятно.

Волынщики 2-ого Королевского Ирландского Полка исторически связаны с белорусами. Во времена Второй мировой войны они вместе сражались в битве за Монте-Кассино. Потому особенно символично место проведения концерта.

Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Я знаю, что белорусские солдаты тоже воевали в Монте-Кассино вместе с нашими военнослужащими. Поэтому для меня это особенно хороший символ.

Как оказалось, волынщики со стажем – господин Макилрой и Стрейн – затянуть дуэтом нечто напоминающее мелодию готовы не только с профессионалами.

Воспользоваться уникальной возможностью и ощутить всю мощь живого звучания волынки можно будет и 8 февраля в час дня на Международной минской книжной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.