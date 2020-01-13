Концерт-сюрприз, конкурс двойников киногероев и танцы с Чаплином. Какая атмосфера царит на Новогоднем балу в Большом

Новости Беларуси. В Оперном театре проходит Новогодний бал. Напомним, что в 2020 году основной темой мероприятия стало кино. Так что среди приглашенных и настоящие звезды кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О всех сюрпризах и деталях этого светского раута расскажет Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Гости уже в сборе. Через полчаса начнется светский вечер – Новогодний бал в Большом в честь Старого Нового года. Обратите внимание, что дресс-код никто не нарушил: дамы в красивых бальных и вечерних платьях, кавалеры – в элегантных костюмах. Но красивые наряды надо подкрепить и красивыми танцами. Для этого участники все движения оттачивали несколько месяцев. Первая репетиция прошла еще осенью. Успех закрепляли и сегодня. Кстати, сегодня ходить на бал – значит, быть в тренде. Атмосфера роскоши, софитов, утонченных манер, светских бесед привлекает многих.

Своими впечатлениями поделился и художественный руководитель Большого Валентин Елизарьев.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:

Я так думаю, что среди вот этой шикарной сегодняшней программы, конечно, кульминацией будет концерт-сюрприз, который будет на сцене, и весь вечер, разделенный на три части. Первая посвящена Голливуду, вторая часть – концерт-сюрприз и третья часть – финальная, посвященная Чаплину. Я знаю, что кто-то придет 11-й раз, а кто-то первый. И кто пришел первый раз, обязательно пусть придет и на следующий бал. «Произойдёт очаровательное чудо». Директор Большого театра рассказал о сюрпризах новогоднего бала

Виктория Ходосок:

Ведущими вечера будут артисты в образе Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. Тема большого Новогоднего бала – «Кино». Потому организаторы устроят и конкурс двойников киногероев именно классических лент. Кроме танцев, ждет участников и концерт-сюрприз на главной сцене. Про него мало что известно даже журналистам. Спросим тех, кто, собственно, и погрузиться в атмосферу праздника.