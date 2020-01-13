Прямой эфир

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее

13 января 2020 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске выбрали девиз для нового инклюзивного проекта «Радость в подарок»: «Мы делаем это не для вас, а вместе с вами». 13 января – прошла первая акция,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее-1

В Национальный исторический музей пригласили 14 семей, в которых воспитываются как здоровые, так и дети с инвалидностью. Все вместе они сначала окунулись в историю елочных игрушек, узнали, как создаются украшения и как выглядели первые символы праздника.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее-4

А после этого дети участвовали в мастер-классе, где из прозрачного стеклянного шара каждый создавал свою уникальную игрушку.  

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее-7

Инна Прадхан:
Моя дочь творческая натура, у нее свою видение. Немножко она приболела у нас, но у нее открылось что-то творческое. В чем-то есть плюсы этого. Многие люди очень сердечные, отзывчивые, помогают нам. Елочные игрушки, Новый год – это для них очень весело, празднично.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее-10



Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодёжных организаций:
Мы не просто посещаем кого-то, не просто что-то дарим и уходим, забываем до следующего нового года. Она направлена на активную социализацию, т.е. это совместное участие в мероприятиях, просмотр спортивных соревнований, совместное посещение концертов. Просто вместе с людьми, которых мы называем обычными.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее-12



Проект «Радость в подарок» не ограничен временем и географией. Акции будут проходить по всей Беларуси круглый год. Его участниками станут не только дети, но и все, кто особенно нуждаются в заботе и внимании. 

# Благотворительная акция # Культура # Инна Прадхан # Павел Алексо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине
13 января 2020 08:10

Студентка нарисовала мультфильм о своей малой родине

Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе
13 января 2020 07:53

Уникальный обряд «Цари» проведут в Копыльском районе

Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке
12 января 2020 12:50

Рождественский бал-маскарад прошёл в Мирском замке