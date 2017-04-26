Концерт «Музыка белорусских композиторов в сердцах наших детей» прошёл в Белгосфилармонии

Традиционный концерт «Музыка белорусских композиторов в сердцах наших детей» в очередной раз порадовал зрителей Белгосфилармонии.

За кулисами царило приятное волнение. Юные музыканты помогали друг другу, вместе настраивались перед выходом на сцену. На суд зрителей 16 номеров. Одна из изюминок концерта – выступление совсем юных музыкантов в возрасте от трёх лет. Музыка, в исполнении юных талантов, звучит искренне, и совсем не робко.

Работа с детьми – нелёгкий и очень ответственный труд, считает руководитель ансамбля «Шумовичок» Евгений Ларионов. Чтобы найти подход к юным музыкантам он старается стереть возрастные границы между собой и воспитанниками. Мужчина уверен, что приобщение к музыке с ранних лет помогает человеку по жизни.

Этот год для школы очень результативный. В январе коллектив школы искусств был удостоен специальной премией Президента Республики Беларусь за значительный вклад в развитие и сохранение национальной культуры и музыкального искусства.

Андрей Прокопенко, несмотря на юный возраст, относится к музыке осознанно. Исполнитель уже успел стать лауреатом международных и республиканских конкурсов, обладателем гран-при, стипендиатом специального фонда Президента по поддержки талантливой молодёжи.

На одной сцене с начинающими музыкантами выступали и именитые, опытные артисты.

На концерте звучала музыка Лученка, Ханка, Войтика, Гореловой, Суруса и других известных белорусских композиторов. Сильное впечатление на всех присутствующих произвело творение Владимира Оловникова «Романс» в исполнении 15-летней саксофонистки Александры.

И мурашки действительно были. Трогательные, не по-детски глубокие и искренние выступления воспитанников школы нашли горячий отклик в сердцах всех присутствующих в зале.