Концерт Анны Шаркуновой и Германа на СТВ - 20 февраля в 18.00

Анна Шаркунова и Герман вместе с ведущими нашего телеканала концертом «Я люблю Беларусь» открывают настоящий творческий марафон.

В течение года эта акция объединит тысячи творческих людей. Белорусов ждут более сотни арт-проектов: концерты, спектакли, выставки и презентации. Акция «Беларусь — это мы» — своеобразный отчёт о последних достижениях национальной культуры.

Владимир Рылатко, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Белорусская национальная культура сегодня переживает время очень мощного расцвета. Это видно и на Гомельщине, и на Могилёвщине, и в Минске. Сегодня практически во всех сферах профессионального искусства, детского творчества ребята имеют прекрасные достижения на фестивалях, конкурсах.

Концерт, положивший начало акции, можно будет увидеть на нашем телеканале 20 февраля в 18.00. Заключительный же гала-концерт пройдет в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена».