Новости Беларуси. Композиторы, дирижеры и писатели поборются за премию Союзного государства в области литературы и искусства. Всего выдвинуты шесть номинантов. Среди них и творческий коллектив авторов, создавших памятник Святейшему Патриарху Алексию II. Монумент установлен у Храма Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди конкурсантов экспертный совет выберет трех лауреатов, имена которых назовут на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Ирина Дрига, сопредседатель экспертного совета по премиям Союзного государства, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Выдвигаться на соискание премии могут произведения, которые вносят значительный вклад в укрепление отношений братства, дружбы и культурного сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства. В этом году как-то наиболее ярко проявили себя представители музыкального искусства. Произведения отличаются прежде всего и своим уровнем, и теми поистине звездными именами, которые за ними стоят: Игорь Лученок, Анатолий Ярмоленко, Владимир Федосеев, Олег Иванов. То есть персоны очень яркие.