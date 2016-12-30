Композитор Геннадий Маркевич и певица Ольга Плотникова: Новый год мы всегда отмечаем с семьёй!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – композитор Геннадий Маркевич и певица Ольга Плотникова.

Геннадий Маркевич, композитор:

У нас в этом году появилась очень знаковая для нас песня «Платье». Слова Оли, музыка – моя. Почему она знаковая, потому что это первая песня, по выходу которой нам позвонили из Москвы. Предложили контракт. Это первая песня, которая, когда вышла в эфир, нас люди останавливают на улице и говорят: «Это же Вы поёте «Платье»! Это песня, которая очень ротирована на радиостанциях.

Многие люди говорят, что всё можно просчитать. Но мы, сколько вот живём, убеждаемся: нет, невозможно! Это всегда какая-то лотерея! Можно делать полную ставку, можно в чём-то угадывать, но не всегда это срабатывает. Иногда мы делаем ставки на песню, которая потом не поётся, не исполняется ни на одном концерте.

Ольга Плотникова, певица:

Песня «Платье» и песня «Жить» – ещё одна, я считаю, знаковая признана в этом году. Эти две песни мы записывали для моего сольного концерта, который состоялся 19 мая в этом году. Концерт, которым я горжусь, которого я очень ждала, чтобы он состоялся.

Полная версия интервью - в видеоматериале.