96-метровое граффити, самое длинное в Беларуси, создают гомельские художники

Новости Беларуси. 96 метров забора превратились в произведение искусства. Гомельские художники создают самое длинное в Беларуси граффити. За первые две недели работы бетонные плиты стали своеобразными фотокарточками с видами главных достопримечательностей центральной части Гомеля. Парк Румянцевых и Паскевичей, площадь Ленина, цирк, драмтеатр, Ледовый дворец, памятники первому гомельчанину и последней гомельской княгине Ирине Паскевич. Увидеть все и сразу теперь можно в одном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Ермоленко, региональный представитель студии дизайна «Фрэш-дизайн»:

Закрасить серые стены города и сделать подарок Центральному району к 75-летию. Эта работа уже заняла две недели, то есть мы две недели уже рисовали и еще будем дорисовывать. Две недели будем прорисовывать мелкие детали.

Игорь Шульга:

Веселее стало, потому что раньше ездили, ходили сюда, ребенок в школе соседней учится. Достаточно часто сюда ходим. Была серая бетонная плита, сейчас будем любоваться на пейзажи.