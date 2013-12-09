Кого обслуживают в Президентской библиотеке Беларуси?

Новости Беларуси. Уникальному собранию книг - Президентской библиотеке — 80 лет. Эту коллекцию начали собирать еще в 1933. Пережила она и огонь Великой отечественной войны. Сегодня в собрании более 1,5 миллионов книг. Среди них немало и редчайших и даже штучных изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



За 80 лет истории Президентская библиотека собрала уникальный фонд. Только раритетных изданий более 70 тысяч. Например, книга 1542 года. Даже листать её нужно в специальных перчатках. Ведь по легенде, когда-то Барабару Радзивил отравили специальным книжным ядом.



Когда­-то раритет был издан в Венеции, сегодня попал в фонды белорусской библиотеки. В старинном справочнике нотариуса рассказаны все секреты делопроизводства 16 века. Впрочем, в Президентской библиотеке такой «книжный уникум» далеко не единственный. Редкие экземпляры собраны со ста исторических библиотек. Причём, не только стран СНГ. Гордятся в отделе старопечатных изданий и целыми коллекциями.



Первыми уникальными изданиями полки библиотеки пополнились ещё до войны. Время было: книгохранилище при Доме правительства появилось в 1933. Тогда появилось и первое название ­ «Правительственная». «Президентской» библиотека станет лишь в 1994.



Привыкать к новому названию пришлось и Раисе Дмитриевне. В библиотеке женщина работает 40 лет. Говорит, за это время изменилось многое. Другими стали и читатели.



Полтора миллиона документов на традиционных и электронных носителях. Книги, журналы, газеты, листовки... Но самой востребованной, по­прежнему, остаётся литература специальная — издания по вопросам государственного управления, права и экономики.



С годами расширился и список читателей. Среди них не только работники аппарата госуправления, но и учителя, педагоги, медицинские работники. Читальный зал открыт и для студентов.



Жанна Кривенкова, главный библиограф отдела информационных ресурсов:

Мы обслуживаем и удаленного пользователя: через интернет и различные системы. Фактически, мы обслуживаем всех читателей Республики Беларусь и ближнего зарубежья. Были и запросы с дальнего зарубежья.