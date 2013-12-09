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Борис Светлов: Могилев оправдал высокий статус культурной столицы Беларуси

09 декабря 2013 14:05
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Новости Беларуси. Могилев оправдал высокий статус культурной столицы Беларуси. Об этом 9 декабря заявил министр культуры Борис Светлов.

За год в городе на Днепре прошло более 40 крупных культурных мероприятий, в том числе международного уровня. Помимо этого развитие получили экономические связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Мы будзем ажыцяўляць перадачу гэтага высокага звання культурнай сталіцы штогод. І ў наступны год горад Гродна прымае эстафету. Гэта таксама той горад, які ўжо мае, на мой погляд, вельмі высокі культурны статус.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика # Борис Светлов

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