Борис Светлов: Могилев оправдал высокий статус культурной столицы Беларуси

Новости Беларуси. Могилев оправдал высокий статус культурной столицы Беларуси. Об этом 9 декабря заявил министр культуры Борис Светлов.

За год в городе на Днепре прошло более 40 крупных культурных мероприятий, в том числе международного уровня. Помимо этого развитие получили экономические связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Мы будзем ажыцяўляць перадачу гэтага высокага звання культурнай сталіцы штогод. І ў наступны год горад Гродна прымае эстафету. Гэта таксама той горад, які ўжо мае, на мой погляд, вельмі высокі культурны статус.