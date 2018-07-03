«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях.
Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях.
За долгие годы работы над полотном художник создаёт десятки эскизов.
И лишь из них, как гигантский паззл, собирает картину размером 5 на 2,5 метра.
Всё, что осталось за кадром этого полотна, искусствоведы хранят, как зеницу ока.
Специально для этого фильма нам позволили заглянуть в святая святых главного музея страны.
Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Безусловно, создание такого огромного полотна предполагало очень тщательную подготовительную работу. Соответственно, огромное количество предварительных набросков, этюдов, эскизов самой композиции.
Игорь Позняк:
То есть, знаменитая питерская школа?
Ольга Архипова:
Да, безусловно. Именно этому учили.
Историческая живопись предполагала работу очень тщательную.
То есть, художник, прежде чем нанести какое-либо изображение на холст, он должен вначале его найти в натуре, то есть, сделать набросок.
Игорь Позняк:
Все эти 200 человек – это реальные люди? С реальными судьбами, фамилиями?
Ольга Архипова:
Реальные. Они ему позировали, это была натура, которую он искал для своей работ.
И, наверное, их было ещё больше.
А в итоге собралось, осталось только то количество людей, которое мы видим на картине.
Игорь Позняк:
Ключ от этой двери только у Вас?
Ольга Архипова:
Да. Это – хранение, где хранятся произведения искусства, куда могут заходить только хранители тех или иных коллекций. Хранитель должен быть готов к тому, чтобы прикасаться к произведениям.
Для этого у нас у нас есть специальные халаты и перчатки.
Игорь Позняк:
Знаменитая фраза: «Не дышите на шедевр».
Ольга Архипова:
Да, желательно и не дышать. Каждый экспонат имеет своё место, положение в хранении.
Игорь Позняк:
Тот самый знаменитый мотоциклист.
Ольга Архипова:
Да. Это – один из этюдов к работе Волкова. То есть, вот так тщательно он готовился к каждой работе.
«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале