«Желательно и не дышать»: СТВ пустили в хранилище Художественного музея и показали этюды Волкова к знаменитой картине

Каждый образ картины «Освобождение Минска» Валентин Волков прорисовывает в мельчайших деталях.

За долгие годы работы над полотном художник создаёт десятки эскизов.

И лишь из них, как гигантский паззл, собирает картину размером 5 на 2,5 метра.

Всё, что осталось за кадром этого полотна, искусствоведы хранят, как зеницу ока.

То есть, художник, прежде чем нанести какое-либо изображение на холст, он должен вначале его найти в натуре, то есть, сделать набросок.

Ольга Архипова: Да, безусловно. Именно этому учили.

Игорь Позняк: То есть, знаменитая питерская школа?

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь: Безусловно, создание такого огромного полотна предполагало очень тщательную подготовительную работу. Соответственно, огромное количество предварительных набросков, этюдов, эскизов самой композиции.

Специально для этого фильма нам позволили заглянуть в святая святых главного музея страны.

Игорь Позняк:

Все эти 200 человек – это реальные люди? С реальными судьбами, фамилиями?

Ольга Архипова:

Реальные. Они ему позировали, это была натура, которую он искал для своей работ.

И, наверное, их было ещё больше.

А в итоге собралось, осталось только то количество людей, которое мы видим на картине.