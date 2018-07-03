Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката

А изображение солдата с девочкой на руках, легло в основу знаменитого советского плаката.

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь: Образ ребёнка, поднятого на руках, образ воина сурового с маленьким беззащитным ребёнком – впоследствии воспользовались очень многие художники.

И в Трептов-парке мы скульптуру эту знаменитую видим именно в такой композиции: солдат, держащий на руках ребёнка.

Это – образ победителя, как дарующего жизнь следующему поколению.

Здесь – по-другому, он оригинален, в общем-то. И, конечно же, минчанам, которые увидели впервые эту картину в 1953 году на республиканской выставке – эта картина была ошеломляющей.

Никто не мог ожидать ничего подобного.

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