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Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката

03 июля 2018 18:02
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Образ ребёнка на картине «Освобождение Минска» Валентина Волкова – отца троих детей – повторяется не единожды.

Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката-1

А изображение солдата с девочкой на руках, легло в основу знаменитого советского плаката.

Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката-4

Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката-6

Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката-8

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Образ ребёнка, поднятого на руках, образ воина сурового с маленьким беззащитным ребёнком – впоследствии воспользовались очень многие художники.

Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката-11

Это – образ победителя, как дарующего жизнь следующему поколению.

И в Трептов-парке мы скульптуру эту знаменитую видим именно в такой композиции: солдат, держащий на руках ребёнка.

Как солдат с картины «Освобождение Минска» стал прообразом знаменитого советского плаката-14

Здесь – по-другому, он оригинален, в общем-то. И, конечно же, минчанам, которые увидели впервые эту картину в 1953 году на республиканской выставке – эта картина была ошеломляющей.

Никто не мог ожидать ничего подобного.

«Все цвета июля». Тайны картины Валентина Волкова «Освобождение Минска» и герои полотна – в одном материале

# Проекты СТВ # «Все цвета июля». Все тайны картины В. Волкова # Культура # Надежда Усова

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