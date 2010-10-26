Клуб парных танцев «Хастл» открыл новый конкурсный сезон в Минске

Побороться за призовой фонд мог любой танцор, вне зависимости от уровня.

Хастл — это парный танец-импровизация под современную диско-музыку. Освоить основные элементы человек может за 10-15 занятий, а потом на базе этих движений можно экспериментировать и придумывать собственные па.

Вероника Акулич, тренер по танцам:

Этот танец больше всего привлекает тем, что его можно освоить всего за пару месяцев, чтобы выглядеть достояно на танцполе. С каждым месяцем движения становятся более серьезными, контактными, сексуальными. И это очень здорово!

Этот танец возник на европейских и американских дискотеках ещё в начале 70-х годов прошлого века. В последнее время хастл очень широко распространился в Беларуси и постепенно трансформировался в популярного вид досуга. Сегодня он уже объединяет около тысячичеловек разных возрастов. Все они ведут интересную внутриклубную жизнь, постоянно организовывая конкурсы и тематические дискотеки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».