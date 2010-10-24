Произведение для мандолинного оркестра девушки-композитора из Слуцка было признано лучшим на международном фестивале в Японии

В следующем году открывать Международный конкурс и фестиваль исполнителей-мандолинистов в японской Осаке будет произведение победителя VI международного конкурса и фестиваля произведений для мандолинного оркестра белорусского композитора — случчанки Ксении Вечер-Ковалевской.

Произведение Ксении «Qua vadis?» (в переводе с латыни «Куда идешь?») признано победителем конкурса и отмечен дипломом второй степени, пишет газета «Слуцкі край» .

Ксения Вечер-Ковалевская:

Впервые я попробовала свои силы в этом конкурсе в 2006 году, тогда мое произведение для мандолины-соло вошло в пятерку финалистов, но поехать в Японию не смогла — не было денег. Еще тогда решила: будет второй шанс — обязательно поеду. В этом году пришлось работать над произведением для оркестра. Это мой первый опыт написания такого фундаментального произведения. Честно говоря, было сложно: моей младшей дочери Жене только второй год, поэтому писала я по ночам, без инструмента. Когда узнала, что снова вошла в число финалистов (в этом году их семь: два белоруса и пять японцев), решила, что обязательно должна поехать, и поехала.

Весной европейский молодежный мандолинно-гитарный оркестр собирается в Хорватии. Практика написания произведений для оркестра у Ксении уже есть, а вот поиграть в нем еще не довелось. Почувствовать его атмосферу изнутри — вот о чем Ксения мечтает.