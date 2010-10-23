«Лістапад» в Минске: впервые обладателей главных призов назовет не зрительское, а профессиональное жюри

Организаторы форума представили обновленную концепцию фестиваля и назвали громкие имена гостей. Среди них Людмила Гурченко, Вахтанг Кикабидзе и Борис Невзоров.

Конкурсные показы в этом году разделили на категории, а фильмом открытия выбрали белорусско-российский проект «Брестская крепость».

Андрей Бычков, исполняющий обязанности директора департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Раньше было сложно сравнивать. Сегодня и для профессионального, и для игрового кино членам жюри будет проще, потому что фильмы достаточно высокой планки. Есть более яркие, где-то игра актеров, где-то режиссура, но фильмы все очень высокого уровня.