Партизанский лагерь в центре Минска

Завершается марафон мероприятий к 65-летию Победы. В музее Великой отечественной открылась предпоследняя выставка из цикла «Парад победы».

Экспозиция посвящена партизанскому движению. Здесь представлена подлинная землянка в натуральную величину с интерьером типографии и оружейной мастерской.

Окунуться в историческую среду посетителю поможет также стилизованный партизанский лагерь в хвойном лесу, в котором поют птицы, а в небе можно даже услышать рев самолетов.

Наталья Филиппович, куратор выставки:

Это уникальная коллекция партизанских рукописных журналов и самодельного партизанского оружия. В прошлом году эти колекции были удостоены высокого статуса — категории №1 — историко-культурные ценности международного значения.