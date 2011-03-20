Клипы: Чай вдвоем «Просто друг», Алла Пугачева «Позови меня с собой», Big Time Rush «Any kind of guy»

Николай Кириченко: По календарю — 65. А так не чувствую

Известному актеру Национального академического театра Янки Купалы Николаю Кириченко сегодня исполнилось 65 лет. «Черная панна Несвижа», «Чичиков», «Ромул Великий», «Князь Витовт» — без него невозможно представить эти постановки. Народный артист известен и по кинолентам, таким как «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Щит отечества».