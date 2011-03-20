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Клипы: Чай вдвоем «Просто друг», Алла Пугачева «Позови меня с собой», Big Time Rush «Any kind of guy»

20 марта 2011 14:54
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Говорит и показывает Минск. Радио ONline за 20 марта.
# Звезды # Культура # Алла Пугачёва

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