Клипы: Чай вдвоем «Просто друг», Алла Пугачева «Позови меня с собой», Big Time Rush «Any kind of guy»

Произведения Владимира Жбанова вселяют душу в места, в которых появляются. Трудно встретить человека, которому не нравятся работы Жбанова, хотя сам скульптор утверждает обратное.
Полную инвентаризацию ценностей провёл Высший совет.
Известному актеру Национального академического театра Янки Купалы Николаю Кириченко сегодня исполнилось 65 лет. «Черная панна Несвижа», «Чичиков», «Ромул Великий», «Князь Витовт» — без него невозможно представить эти постановки. Народный артист известен и по кинолентам, таким как «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Щит отечества».
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