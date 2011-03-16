Николай Кириченко: По календарю — 65. А так не чувствую

Известному актеру Национального академического театра Янки Купалы Николаю Кириченко сегодня исполнилось 65 лет. «Черная панна Несвижа», «Чичиков», «Ромул Великий», «Князь Витовт» — без него невозможно представить эти постановки. Народный артист известен и по кинолентам, таким как «В августе 44-го», «Анастасия Слуцкая», «Щит отечества».

Сегодня уже сложно представить, что Николая Кириченко как актера у нас могло и не быть. В детстве будущий Народный артист Беларуси мечтал летать. Собирал авиамодели и немало времени проводил в аэропорту, наблюдая за самолетами. Мечта Николая Михайловича все же сбылась — он взлетел. Только на театральные подмостки.

Чуть ли не с рассвета — звонки с поздравлениями, цветы и сюрпризы. Среди желающих поздравить Николая Кириченко с юбилеем — его близкие, коллеги по сцене, студенты и, конечно, поклонники. Несмотря на встречи и подготовку к вечернему спектаклю артист нашел время в плотном графике и для нашей съемочной группы.

Николай Кириченко, Народный артист Беларуси:

По календарю — 65. А так не чувствую. Может, я себе льщу, но не чувствую. Так подумаю: о господи, 65! Нет, я еще могу хулиганить.

Сегодня он — и мэтр купаловской сцены, и киноактер, и доцент, и преподаватель Академии искусств. Со студентами делится самым дорогим — опытом. Нередко на сцену выходит со своими вчерашними учениками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Кириченко, Народный артист Беларуси:

Сколько бы ни работал, как бы ни устал — это такая профессия, в которой хочется все больше и больше. Конечно, есть роли, о которых я еще мечтаю. Но не называю, чтобы не сглазить

А ведь когда-то актерство в планах Николая Михайловича не значилось. Играть в студии при клубе железнодорожников стал случайно. Зато при поступлении в театрально-художественный Кириченко сразу привлек к себе пристальное внимание яркой «жгучей» внешностью, которая досталась от матери-армянки. Его и сейчас нередко путают с Адриано Челентано.

Зинаида Зубкова, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Он пришел, он был такой красивый — итальянец! Мы все посмотрели фильм и кричали: вот он, вот он!

Александр Подобед, Заслуженный артист Республики Беларусь:

Можно закончить институт, иметь образование, но быть вне профессии. Но эта профессия, прежде всего, требует влюбленности в театр. А у Коли этого сполна. Не показная, а настоящая влюбленность

Мастер разноплановых ролей. В какое амплуа только не «вживался» Николай Михайлович. И в трагическое, и в комедийное.