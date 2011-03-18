Скульптуры Владимира Жбанова в Минске

Произведения Владимира Жбанова вселяют душу в места, в которых появляются. Трудно встретить человека, которому не нравятся работы Жбанова, хотя сам скульптор утверждает обратное.

Владимир Жбанов, скульптор:

Некоторые говорят, что в городе появились игрушки. А что в этом плохого? Есть игрушки в магазине, есть игрушки в городе. Ведь вся жизнь — игра.

Явление жанровой скульптуры, как бы игрушечной, подсмотренной из жизни, появилось в 70-х гг. в Америке.

Мне повезло, что на меня обратили внимание в конце 90-х. Памятники у нас воспринимают одинаково. А когда в скульптуре появился рассказ и это начало жить в городской среде, людям стало интересно.

Существует легенды, что если потереть скульптуры Жбанова в Минске, вас обязательно будут ждать счастье, деньги, много детей и, конечно, исполнение всех желаний. Для скульптур Жбанова такое наделение волшебной силой скорее правило, нежели исключение, о чем ярко свидетельствуют потертости на скульптурах.

Жбанов стал своего рода городским скульптором, а его произведения — визитной карточкой Минска. Его работы можно встретить и в областных городах, и в Украине. Однако за пределами республики работы единичны, чему есть разумное объяснение.

Владимир Жбанов:

Я возил на выставку в Санкт-Петербург свою даму на скамейке. За нее мне дали сразу три премии, даже медаль вручили. Возник ажиотаж, люди убегали из своих павильонов, чтобы сфотографироваться на скамейке с дамой.

Главный художник города говорит нашему руководителю выставки: «А давайте эту скульптуру Питер приобретет — от Беларуси в дар России». Наш руководитель ответил: «Меня завтра же съедят мои художники». Существует ревность. Поэтому не так-то просто расширить географию.

Корреспондент СТВ:

Работу на Комаровском рынке «Бабушка с семечками» отличается от ваших работ, но ее авторство все равно приписывают вам...

Владимир Жбанов:

Да, она не моя. Автор этой скульпторы — Олег Куприянов. Она явно отличается от моих работ, и это хорошо.

Кроме работ Владимира Жбанова, в Минске много замечательных скульптур. Однако именно его произведения любят и знают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» . В чем же секрет?

Владимир Жбанов:

Секрета никакого нет. Просто как человек чувствует, так и передает. Просто кирпич лепить скучно, это и машина сделает. Каждый раз находишь для себя историю.

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