Скульптуры Владимира Жбанова в Минске

Владимир Жбанов, скульптор:
Некоторые говорят, что в городе появились игрушки. А что в этом плохого? Есть игрушки в магазине, есть игрушки в городе. Ведь вся жизнь — игра.
Явление жанровой скульптуры, как бы игрушечной, подсмотренной из жизни, появилось в 70-х гг. в Америке.
Мне повезло, что на меня обратили внимание в конце 90-х. Памятники у нас воспринимают одинаково. А когда в скульптуре появился рассказ и это начало жить в городской среде, людям стало интересно.
Существует легенды, что если потереть скульптуры Жбанова в Минске, вас обязательно будут ждать счастье, деньги, много детей и, конечно, исполнение всех желаний. Для скульптур Жбанова такое наделение волшебной силой скорее правило, нежели исключение, о чем ярко свидетельствуют потертости на скульптурах.
Жбанов стал своего рода городским скульптором, а его произведения — визитной карточкой Минска. Его работы можно встретить и в областных городах, и в Украине. Однако за пределами республики работы единичны, чему есть разумное объяснение.
Владимир Жбанов:
Я возил на выставку в Санкт-Петербург свою даму на скамейке. За нее мне дали сразу три премии, даже медаль вручили. Возник ажиотаж, люди убегали из своих павильонов, чтобы сфотографироваться на скамейке с дамой.
Главный художник города говорит нашему руководителю выставки: «А давайте эту скульптуру Питер приобретет — от Беларуси в дар России». Наш руководитель ответил: «Меня завтра же съедят мои художники». Существует ревность. Поэтому не так-то просто расширить географию.
Корреспондент СТВ:
Работу на Комаровском рынке «Бабушка с семечками» отличается от ваших работ, но ее авторство все равно приписывают вам...
Владимир Жбанов:
Да, она не моя. Автор этой скульпторы — Олег Куприянов. Она явно отличается от моих работ, и это хорошо.
Кроме работ Владимира Жбанова, в Минске много замечательных скульптур. Однако именно его произведения любят и знают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В чем же секрет?
Владимир Жбанов:
Секрета никакого нет. Просто как человек чувствует, так и передает. Просто кирпич лепить скучно, это и машина сделает. Каждый раз находишь для себя историю.
Новая работа городского скульптора Владимира Жбанова украсит один из универмагов Минска