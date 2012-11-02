Кинофестиваль «Листопад» в Минске. В кинотеатре «Центральный» прошла пресс-конференция председателей и членов жюри форума

Новости Беларуси. 2 ноября во Дворце Республике будет дан старт популярному кинофоруму. По красной ковровой дорожке пройдут звездные гости. Среди которых Андрей Звягинцев, Карен Шахназаров, Эммануил Виторган, Линда Нигматулина, Гоша Куценко. В белорусскую столицу приглашены более 150 гостей.

География «Лістапада» широка: это страны от Канады до Австралии. Общее число фильмов – порядка 180. За свою историю фестиваль такого количества еще не знал.

В день открытия зрители увидят драму режиссера Сергея Лозницы «В тумане» по мотивам повести Василя Быкова. Причем впервые одновременно в двух кинозалах столицы – в кинотеатре «Октябрь» и Малом зале Дворца Республики.

Международное жюри кинематографистов основного конкурса игрового кино возглавит российский режиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев. За Гран-при фестиваля будут бороться 13 игровых картин-жемчужин современного кино. Основной площадкой показов второй год подряд станет кинотеатр «Центральный», а всего их будет шесть.

Освещать форум будут около 200 белорусских и иностранных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в кинотеатре «Центральный» председатели и члены жюри фестиваля провели пресс-конференцию.

Почетным гостем «Лістапада» в этом году стал режиссер, народный артист России Карен Шахназаров. Десять лет назад он уже бывал на «Лістападзе» и теперь вернулся на кинофестиваль с особым трепетом.

Карен Шахназаров, почетный гость Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2012», режиссер, народный артист России:

Слышал про него, с удовольствием нашел возможность приехать.

Желаю фестивалю развиваться. Самое главное, чтобы публике было интересно, чтобы минская публика, белорусская ходила. И для нее это был настоящий праздник.

Для меня это особенно ценно, потому что меня с Беларусью многое связывает.

Галина Адамович, председатель жюри основного конкурса документального кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2012», режиссер (Беларусь):

Программа абсолютно удивительная. Много фильмов, которые я бы мечтала посмотреть, и сюда их привезли. Просто раньше для этого нужно было ехать в тот же Лейпциг, Амстердам, Барселону, а сегодня это есть в Минске. Это же счастье.

Приветствие участникам форума направил президент Александр Лукашенко.

«Возникший в весьма непростой период истории, «Лістапад» за прошедшие годы превратился в одно из главных событий современной культурной жизни, заслужил высокий международный статус и приобрел поистине планетарный размах. Но при этом остался верен своему предназначению – служить идеалам гуманизма и духовности, нести с экрана зрителям свет правды и добра» – говорится в приветствии.