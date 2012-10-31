Кинофестиваль «Листопад» в Минске. Приобрести билеты можно в 5 кинотеатрах столицы

Новости Беларуси. «Листопад» пройдет под дождем. Но звезд, которые пройдут по ковровой дорожке на церемонии открытия кинофестиваля, погода не смущает. Актрисы делают последние примерки, а киномеханики склеивают пленки с конкурсным показам. В этом году режиссеры из 35 стран мира представят на суд зрителей 74 картины. Конкурс фестиваля откроет фильм Сергея Лозницы, снятый по повести Василия Быкова «В тумане».

Киноман Никита Найденов о приобретении билетов на фильмы международного фестиваля позаботился заранее. Для него походы в кинотеатры в ноябре уже несколько лет назад стали традицией.

Никита Найденов:

Я купил билеты на несколько разных фильмов. Сейчас жду фильм «В тумане». Я читал эту повесть, и будет интересно, как экранизация получилась.

А вот актриса Вера Полякова, хоть в уже нашумевшей картине Сергея Лозницы не играла, но к фильму некоторое отношение все же имеет: актер, исполняющий главную роль в художественном фильме, – ее бывший ученик.

Вера Полякова, актриса театра и кино:

Владимир Свирский, который играет там главную роль, – это мой студент, который прославился в Академии искусств тем, что ему попали шпагой в глаз. До сих пор его все помнят, благодаря этому в Академии появились новые шпаги.

А вот сюда мечтает попасть каждый кинолюбитель. Это так называемое «закульсье» кинотеатра или аппаратная. Валерий Алексеевич полдня потратил на то, что бы перевезти коробки с фильмами «Листопада» в родной кинотеатр «Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Алексеевич, киномеханик:

Здесь находится пленка в полиэтиленовом защитном пакете. Мы их аккуратно вынимаем, потом коробки распаковываем и соединяем в части между собой.

Конкурсные фильмы особенные. Они не похожи на уже ставшие для нас привычными блокбастеры и экшены. Все 74 картины, представленные на кинофестивале, – авторские. И приобрести их можно в кассах пяти кинотеатров, а также во Дворце Республики.

Уже 2 ноября по красной ковровой дорожке пройдут звезды как отечественного, так и зарубежного кинематографа. Традиционно на сцене Дворца Республики разобьют 19 по счету тарелку. Фестиваль пройдет при любой погоде. В день открытия синоптики обещают дожди, но настоящим звездам капризы погоды блеснуть не помешают.

Вера Полякова, актриса театра и кино:

Я считаю, что главное – не крой платья, а все-таки цвет. Так как я все-таки пою на открытии песню из кинофильма «Не покидай» белорусского режиссера Нечаева, то, наверное, это будет цвет фуксии. Надеюсь, никого не обману и не выйду в зеленом.