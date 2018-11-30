Три дня беспрерывных спектаклей: начался ХI театральный фестиваль «Березинская рампа»

Новости Беларуси. 30 ноября зажигает свои театральные огни фестиваль «Березинская рампа». В одиннадцатый раз на сцене проходит марафон спектаклей от лучших народных театров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году они смело обращаются как к белорусской, так и русской драматургии. «Матросская тишина» Александра Галича, новая версия драматической пьесы Алексея Дударева «Чорная Панна Нясвіжа», Булгаковская «Зойкина квартира», драма «Клавдий» Евгения Балакина. В афише и самая известная комедия реформатора итальянского театра Карло Гольдони «Трактирщица» в постановке Березинского театра, и сюрреалистическая комедия, и трагический фарс. Неизменным остается лишь формат театрального праздника – три дня беспрерывных спектаклей.