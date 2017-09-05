Прямой эфир

Канцэрт «Залатая калекцыя беларускай песні» прайшоў у Дзень пісьменства ў Полацку

05 сентября 2017 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мабыць, мінавіта так напісаў бы Францыск Скарына пра наша песеннае свята. Мы можам толькі падзякаваць яму за прасвятленне і адзначыць Дзень пісьменства і беларускага кнігадрукавання ў Полацку на поўную моц. І каб было на поўную моц, мы працавалі, не пакладаючы рук.

Зоркі эстрады, танцавальныя калектывы праводзілі рэпетыцыю як на сцэне, так і за кулісамі і пакуль адны распяваліся, іншыя спяшаліся хутчэй даставіць вам полацкія навіны, быццам гарачыя піражкі.

Нягледзячы на дождж палачане і госці першай культурнай сталіцы Беларусі прыходзілі паглядзець нават на рэпетыцыю: праверку гуку, святла і сценаграфіі.

# Культура # Музыкальное искусство # Фотофакт # гурт PROвакацыя

Другие новости рубрики

Все новости
Работы из соломки Раисы Романени находятся в коллекциях многих стран мира
05 сентября 2017 08:10

Работы из соломки Раисы Романени находятся в коллекциях многих стран мира

Уникальные произведения в свободном доступе: 5 сентября в Минске представят многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины»
05 сентября 2017 05:18

Уникальные произведения в свободном доступе: 5 сентября в Минске представят многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины»

«Жывая класіка». Фінал
04 сентября 2017 20:58

«Жывая класіка». Фінал