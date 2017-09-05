Уникальные произведения в свободном доступе: 5 сентября в Минске представят многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины»

Новости Беларуси. Национальная библиотека приглашает всех любителей литературы и истории. 5 сентября здесь представят факсимильный многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины». Это 21 произведение, которое будет находиться не под стеклом, а в свободном доступе. Издание можно будет взять в руки и почитать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для самых маленьких организовали детский уголок. Там юным читателям расскажут о нашем первопечатнике. Также посетители смогут познакомиться с выставкой научной литературы и публицистикой о Скорине, посмотреть художественные и документальные фильмы о знаменитом земляке. Презентация многотомника станет продолжением акции «Читаем Скорину вместе», приуроченной к 500-летию белорусского книгопечатания.