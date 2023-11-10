Какую песню представит белоруска на международном конкурсе «Наше поколение»? Поговорили с Алиной Глызно и её педагогом
Международный телевизионный конкурс «Наше поколение» – это возможность для юных музыкантов от 9 до 15 лет продемонстрировать свои творческие достижения на мировую аудиторию. В студи и программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алина Глызно, воспитанница образовательного продюсерского центра из Борисова, и ее педагог Егор Канн.
Как юная белоруска попала в продюсерский центр, а педагоги заметили ее талант? Какую композицию представит Алина Глызно в финале международного вокального конкурса? И как команда из Беларуси оценивает конкуренцию?
Алина Глызно, финалистка Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение»:
Моя песня про первую любовь. Я хочу поделиться всеми эмоциями, которые испытала, когда была влюблена. Я почувствовала в этой песне себя.
Егор Канн, продюсер:
Очень приятно, что каждая страна демонстрирует свою национальную культуру. Китай пошел по своим традициям. Очень харизматичный парень из России, строгая и упорная казашка. Конкуренция будет жесткой. Есть жюри, есть зрители – и никто не знает, как сложится.
Белоруска исполнила фрагмент конкурсной композиции в студии «Нового утра». Смотрите видео.