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Какую песню представит белоруска на международном конкурсе «Наше поколение»? Поговорили с Алиной Глызно и её педагогом

10 ноября 2023 08:24
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Международный телевизионный конкурс «Наше поколение» – это возможность для юных музыкантов от 9 до 15 лет продемонстрировать свои творческие достижения на мировую аудиторию. В студи и программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алина Глызно, воспитанница образовательного продюсерского центра из Борисова, и ее педагог Егор Канн.

Как юная белоруска попала в продюсерский центр, а педагоги заметили ее талант? Какую композицию представит Алина Глызно в финале международного вокального конкурса? И как команда из Беларуси оценивает конкуренцию?

Какую песню представит белоруска на международном конкурсе «Наше поколение»? Поговорили с Алиной Глызно и её педагогом-1

Алина Глызно, финалистка Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение»:
Моя песня про первую любовь. Я хочу поделиться всеми эмоциями, которые испытала, когда была влюблена. Я почувствовала в этой песне себя.

Какую песню представит белоруска на международном конкурсе «Наше поколение»? Поговорили с Алиной Глызно и её педагогом-4

Егор Канн, продюсер:
Очень приятно, что каждая страна демонстрирует свою национальную культуру. Китай пошел по своим традициям. Очень харизматичный парень из России, строгая и упорная казашка. Конкуренция будет жесткой. Есть жюри, есть зрители – и никто не знает, как сложится.

Белоруска исполнила фрагмент конкурсной композиции в студии «Нового утра». Смотрите видео.

# Конкурс # Культура # Егор Канн # Фотофакт

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