Какую песню представит белоруска на международном конкурсе «Наше поколение»? Поговорили с Алиной Глызно и её педагогом

Международный телевизионный конкурс «Наше поколение» – это возможность для юных музыкантов от 9 до 15 лет продемонстрировать свои творческие достижения на мировую аудиторию. В студи и программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Алина Глызно, воспитанница образовательного продюсерского центра из Борисова, и ее педагог Егор Канн. Как юная белоруска попала в продюсерский центр, а педагоги заметили ее талант? Какую композицию представит Алина Глызно в финале международного вокального конкурса? И как команда из Беларуси оценивает конкуренцию?

Алина Глызно, финалистка Международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение»:

Моя песня про первую любовь. Я хочу поделиться всеми эмоциями, которые испытала, когда была влюблена. Я почувствовала в этой песне себя.