Каким был и каким станет после завершения реконструкции Театр юного зрителя в Минске

Новости Минска. Говорят, театр для зрителя начинается с вешалки, а для актёров – со сцены. В жизни ТЮЗа всё было иначе. Ещё в довоенное время небольшая творческая группа под руководством бывшего школьного учителя рисования, а позже режиссёра театра Николая Кавязина, организовала детский театр. Тогда у молодой труппы не было ни сцены, ни собственного здания.

Кстати, сама идея создания театра исключительно для детей принадлежит бывшему Советскому Союзу. Первый ТЮЗ был основан в Санкт-Петербурге в 1921 году народным артистом Александром Брянцевым. Идея петербургского коллеги создать театр особого назначения захватила и Михаила Кавязина.

Белорусский ТЮЗ начал свою работу в ноябре 1931 года. Первая постановка, спектакль «На штурм» Янки Мавра, тогда не удалась. Дети не приняли пьесу. Первое признание юных зрителей заслужила обычная сказка.

Жанна Лашкевич, заведующая литературно-драматическим частью Театра юного зрителя:

ТЮГ можна было лічыць вандроўным тэатрам. Сцэнамі ТЮГа былі клубныя сцэны, Чырвоны касцёл, школьныя пляцоўкі. Школьных пляцовак як такіх не было, проста збіраліся дзеці куды-небудзь, у вайсковы ці рабочы клуб, і там ім паказвалі спектакль.

Когда в 1935 году в Минске был построен Дом пионеров, ТЮЗ пригласили ставить постановки на его сцене. Однако во время войны здание было разрушено, и молодая труппа театра вновь оказалась на улице.

Борис Кадушин, главный архитектор проекта по реконструкции и реставрации Театра юного зрителя:

После войны начали восстановление этого Дворца пионеров, этого зрительского зала, как говорят сейчас, мегапроект был рожден авторами: создать очень большой Дворец пионеров, который бы простирался от улицы Кирова, Ленина, Энгельса и прямо до Ульяновской.

Уникальный проект тогда не получил должного финансирования, и масштабная идея воплотилась в реальность лишь частично. В 1956 году архитекторами Александром Воином и Людмилой Усовой на основе реконструкции зрелищной группы помещений Дворца пионеров и школьников был построен Театр юного зрителя. В здании был вестибюль, зрительный зал на 455 мест, кулуары. Главный фасад театра встречал зрителей колоннами коринфского ордера.

Жанна Лашкевич, заведующая литературно-драматическим частью Театра юного зрителя:

Рэдка які тэатр мае сваю так званую елачную залу. Елачная зала будавалася адмыслова для таго, каб там спраўляць дзіцячыя святы: 7 лістапада і 1 траўня.

Но особым вниманием у детей и их родителей пользовался в «ёлочном зале» огромный красочный плафон.

Славился ТЮЗ и большим количеством зеркал. В вестибюле постоянно вертелись девушки.

Жанна Лашкевич, заведующая литературно-драматическим частью Театра юного зрителя:

Вялікія вестыбюлі ТЮГаўскія проста былі прызнчаны для таго, каб там ладзіліся нейкія сустрэчы, нейкія адмысловыя акцыі. Напрыклад, у 1995 годзе, калі мастацкім кіраўніком тэатра зрабіўся Андрэй Фёдаравіч Андросік, ён напоўніцу скарыстаў гэтыя вестыбюлі, там ладзіліся Дні сям’і, выттупалі клоўны, запрашалі абавязкова доктра, запрашалі абавязкова цырульніка, давалі кансультацыі, напрыклад, кухары, як лепш гатаваць.

С января 2009 года Театр юного зрителя закрыт на реконструкцию. В будущем у здания ТЮЗа появится новостройка, в которую переедет администрация театра.

Кстати, здание полностью сохранит облик памятника архитектуры. Фасад ТЮЗа, как и внутренний интерьер, будет воспрізведен в классическом стиле. Почти на сто мест уменьшится зрительный зал. Такое изменение связано с соблюдением норм пожарной безопасности. Кроме того, после почти 20-летнего перерыва восстановят оркестровую яму.

Борис Кадушин, главный архитектор проекта по реконструкции и реставрации Театра юного зрителя:

Сейчас в наиболее продвинутых европейских театрах мира, Европы соотношение зрительского зала и сценического комплекса 50:50, то есть для того, чтобы показать действие зрителю, нужно очень большое пространство и большие возможности на сцене. Что касается самой сцены, она сейчас будет иметь вращающийся круг, иметь 2 подъемных площадки нижней механизации и люка-провала.

Планировалось, что у здания появится и уникальная цветовая подсветка. По финансовым причинам идея не осуществится. Не воплотится в жизнь и другая интересная задумка.

Борис Кадушин, главный архитектор проекта по реконструкции и реставрации Театра юного зрителя:

Авторами проекта было предложено территорию подхода, начиная от улицы Ленина до ТЮЗа, как-то создать детское настроение. Поэтому там предложили скульптурные группы, какую-то тему детскую.

В обновлённое здание театральная труппа вернётся с огромным творческим багажом: за стенами родного ТЮЗа было поставлено около 16 спектаклей.

Владимир Савицкий, художественный руководитель Театра юного зрителя:

В данный момент театр живёт предчуствием новоселья. Это, вообще, праздник большой. Поэтому театр готовится с большой программой. Для открытия театра в планах идет подготовка, разработка большого спектакля, масштабного, спектакля-праздника, феерии, «Синяя птица» по Метерлинку, это практически будет занята вся труппа.

Новая, удобная сцена даст простор для творчества. Детский репертуар станет ярче. Заглянет в гости к ребятам и волшебник изумрудного города, и Тим Таллер из сказки «Проданный смех».

Владимир Савицкий, художественный руководитель Театра юного зрителя:

Сделать надо обязательно театральный форум для детей и юношества национальных театров детских. Не фестиваль, а именно форум. Хотя бы раз в два года, где могли бы видеть все направления, тенденции развивающего театра, чтобы мы не варились в собственном соку.

Откроются в ТЮЗе и студия для начинающих актёров, и центр белорусской драматургии.

Владимир Савицкий, художественный руководитель Театра юного зрителя:

Очень благодарен судьбе и строителям, что не разрушили театр. Все те привидения, которые театр наполнят, это же мистическое само помещение, он наполнен этой энергетикой предыдущих поколений спектакля, это очень хорошо, что так постарались и отнеслись трепетно и нежно к той энергетике, которая там осталась.

Ждать осталось недолго. Совсем скоро в Театре юного зрителя вновь раздастся звонкий детский смех, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.