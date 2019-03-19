Как живёт последний сельский дудочник Беларуси

Фёдор Владимирович Муравейко живёт в деревне Тычины. Он – последний сельский дудочник Беларуси. Сам родом из Житковичского района, после чернобыльской аварии переехал в Солигорск. С тех пор «приручил» сосны в местном лесу. В руках дедушки они превращаются в дудки. Нехитрому ремеслу его когда-то научил сосед, после чего мастер продолжил сохранять многовековые традиции полесских пастухов.

Фёдор Муравейко, дудочник: Надо найти сосну хорошенькую, выбрать, чтобы там был у неё стержень. И это надо не позже мая, потому что лес ещё замерзший. Ищешь хорошую соснинку, примерно уже 5-летнюю. Срубишь. И надо искать клещу. Это два дерева сросшиеся, чтобы можно было заложить эту соснинку туда. Закручиваешь, отрезаешь стерженек и начинаешь дудочку делать. Соскабливаешь. Вот это душничок, 6 дырочек – кнопочек таких. Шестая – глухая, а пять открытых.

Каждую весну дедушка делится своим опытом с молодым поколением. Мастер-классы в лесу уже стали традицией. Ученики народного отделения местной школы искусств с удовольствием посещают такие занятия.

Оксана Федюк, заведующая отделением народного творчества Солигорской детской школы искусств: Регулярно мы пользуемся случаем, что наш мастер, слава Богу, полон сил, творческих сил. Мы хотим, чтобы дети видели это своими глазами и поучаствовали. Мы имеем уникальную возможность прикоснуться к мастерству уникального человека. Поэтому организовываются мастер-классы, чтобы мастерство народной деятельности, народный промысел музыкального инструмента, конечно же, сохранился и у подрастающего поколения.

Милослава Майорова, учащаяся отделения народного творчества Солигорской детской школы искусств: Когда я в первый раз пришла, мы выкручивали дудочку в лесу. И мне стало интересно. Он сказал, что подарит мне дудочку одну. Подарил, и мне уже достаточно привычно на ней играть. Если моя мама берет, ей непривычно на этом инструмента, а мне уже нормально.

Больше изготовления дудок, мастер любит только одно – их дарить. После каждого урока готовый экземпляр достаётся кому-нибудь из юных музыкантов. В их числе однажды оказалась и Милослава.

Несмотря на то, что дедушке уже почти 80 лет, энергии у него хоть отбавляй. Возраст никак не отражается на качестве игры – в ноты мастер попадает чётко. Ещё бы – инструмент слушает своего мастера безукоризненно.

Такие концерты – не редкость в доме Фёдора Владимировича. Кроме музыкальной части, хозяин удивляет гостей отменным чувством юмора. И куда без сладкого стола во главе с домашним мёдом – прямиком с личной пасеки хозяина. Без дела мастер сидеть не может, совсем скоро погода позволит выйти в лес, и он продолжит творить.

Единственное, о чём дедушка очень жалеет: несмотря на многочисленные экскурсии и мастер-классы, желающих продолжить дело совсем негусто – место преемника до сих пор вакантно.