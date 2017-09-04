Как помог теннисный мяч понять классику и из какого века пришел сценический костюм: за кулисами «Живой классики»

Новости Беларуси. Как на сцене оживает литература и что читают современные белорусы? Более 13 тысяч школьников приняли участие в проекте нашего телеканала «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал конкурса прошел в древнем Полоцке, где и зародилось книгопечатание в Восточной Европе. Среди победителей и героиня нашего следующего сюжета. Как помог теннисный мяч понять классику и из какого века пришел сценический костюм? Выступленне Ульяны Жардзецкай на конкурсе «Жывая класіка»

«Баллада о четырех заложниках» Аркадия Кулешова основана на реальных событиях. В начале войны немцы расстреляли четырех детей партизанского командира Батьки Миная. Эти строки, наполненные трагедией, буквально проживает на сцене 16-летняя Ульяна. Слезы, страх, бегство… Для нее поэзия – это мост между прошлым и будущем.

Ульяна Жердецкая, победитель конкурса юных чтецов «Живая классика»:

Да сцяны прыстаўляе.

Цэліць кат

У льняныя галовы,

Пачынае

З сына Міная.

Стрэл.

Кульминация поэмы и самый сложный момент для Ульяны. Именно эту строчку оттачивали дольше всего – пришлось даже применять весьма нестандартные способы: отрабатывая пластику движений, девушка бросала теннисный мяч. Чтобы донести до зрителя все поэтические оттенки, пришлось освоить дыхательную и артикуляционную гимнастику. Даже сценический костюм оказался подлинным: Ульяне он достался от бабушки. Сегодня Ульяну просто переполняют эмоции от конкурса, и от древнего Полоцка, где и проходил финал.

Ульяна Жердецкая:

Я увидела географический центр Полоцка. Мы просто это в книге на географии проходили, мне так хотелось это все увидеть. В дипломе меня впечатлила огромная рамка. Я думала, он будет такой же, как обычно на конкурсах. А тут такой огромный, такой красивый! Диплом как раз соизмерим таланту. Ведь чтобы попасть в финал проекта нашего телеканала «Живая классика», Ульяна прошла несколько отборочных туров. Конкуренция была серьезная: всего в конкурсе участвовали более 13 тысяч юных чтецов со всей страны. Одним словом современные школьники нашли общий язык с вечной классикой – хотя бы в рамках проекта телеканала СТВ.