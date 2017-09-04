Как помог теннисный мяч понять классику и из какого века пришел сценический костюм: за кулисами «Живой классики»
Новости Беларуси. Как на сцене оживает литература и что читают современные белорусы? Более 13 тысяч школьников приняли участие в проекте нашего телеканала «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финал конкурса прошел в древнем Полоцке, где и зародилось книгопечатание в Восточной Европе. Среди победителей и героиня нашего следующего сюжета. Как помог теннисный мяч понять классику и из какого века пришел сценический костюм?
Выступленне Ульяны Жардзецкай на конкурсе «Жывая класіка»
«Баллада о четырех заложниках» Аркадия Кулешова основана на реальных событиях.
В начале войны немцы расстреляли четырех детей партизанского командира Батьки Миная. Эти строки, наполненные трагедией, буквально проживает на сцене 16-летняя Ульяна. Слезы, страх, бегство… Для нее поэзия – это мост между прошлым и будущем.
Ульяна Жердецкая, победитель конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Да сцяны прыстаўляе.
Цэліць кат
У льняныя галовы,
Пачынае
З сына Міная.
Стрэл.
Кульминация поэмы и самый сложный момент для Ульяны. Именно эту строчку оттачивали дольше всего – пришлось даже применять весьма нестандартные способы: отрабатывая пластику движений, девушка бросала теннисный мяч. Чтобы донести до зрителя все поэтические оттенки, пришлось освоить дыхательную и артикуляционную гимнастику.
Даже сценический костюм оказался подлинным: Ульяне он достался от бабушки.
Сегодня Ульяну просто переполняют эмоции от конкурса, и от древнего Полоцка, где и проходил финал.
Ульяна Жердецкая:
Я увидела географический центр Полоцка. Мы просто это в книге на географии проходили, мне так хотелось это все увидеть. В дипломе меня впечатлила огромная рамка. Я думала, он будет такой же, как обычно на конкурсах. А тут такой огромный, такой красивый!
Диплом как раз соизмерим таланту. Ведь чтобы попасть в финал проекта нашего телеканала «Живая классика», Ульяна прошла несколько отборочных туров. Конкуренция была серьезная: всего в конкурсе участвовали более 13 тысяч юных чтецов со всей страны. Одним словом современные школьники нашли общий язык с вечной классикой – хотя бы в рамках проекта телеканала СТВ.
Елена Картынник, учитель предметов театральной направленности школы № 27 Минска:
Когда видишь эти глаза, которые светятся радостью. Когда они общаются друг с дружкой. Когда они говорят: «Ой, какой у этого мальчика голос красивый! Ой, а что они сейчас читали? А как получилось произведение у этой девочки маленькой?»
Когда видишь вот эти вот светящиеся глазенки, то, конечно, понимаешь, что все не зря.
В 2017 году Ульяна заканчивает школу. Участие в конкурсах пока придется отложить и вплотную заняться более точными науками: девушка собирается поступать в медицинский. Но в душе она точно останется лириком. А значит и то, о чем говорили классики, будет понятно всегда.