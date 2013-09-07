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7 сентября открылся международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

07 сентября 2013 17:38
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Новости Беларуси. 7 сентября  над Брестским драматическим театром поднялись флаги 14 государств: в областном центре открылся международный театральный фестиваль  «Белая Вежа».

За годы своего существования этот  форум заслужил высокую оценку как зрителей, так и критиков.

Принять в нем участие - честь для любого театрального коллектива. В этом году было подано более 200 заявок, из которых организаторы выбрали 24 лучшие постановки. Поклонников Мельпомены  ждет настоящий праздник.

Целую неделю на 8 площадках будут  представлены все виды театрального искусства.  Открылся форум спектаклем  «Кто смеется последним» театра-студии  киноактера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Козак,  директор и организатор Международного театрального фестиваля «Белая вежа»:
Самое главное, что наш фестиваль в этом году — это международная программа, в которой  участвуют коллективы из разных стран мира, т.е. из 14 государств,   и программа белорусская - лучшие спектакли белорусских театров.

Людмила Громыка, театральный критик:
Всегда ожидаешь больших фестивальных впечатлений. Я думаю, что в этом году мои впечатления подтвердятся.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Театральный фестиваль «Белая Вежа» # Александр Козак

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