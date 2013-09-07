7 сентября открылся международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

Новости Беларуси. 7 сентября над Брестским драматическим театром поднялись флаги 14 государств: в областном центре открылся международный театральный фестиваль «Белая Вежа».

За годы своего существования этот форум заслужил высокую оценку как зрителей, так и критиков.

Принять в нем участие - честь для любого театрального коллектива. В этом году было подано более 200 заявок, из которых организаторы выбрали 24 лучшие постановки. Поклонников Мельпомены ждет настоящий праздник.

Целую неделю на 8 площадках будут представлены все виды театрального искусства. Открылся форум спектаклем «Кто смеется последним» театра-студии киноактера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Козак, директор и организатор Международного театрального фестиваля «Белая вежа»:

Самое главное, что наш фестиваль в этом году — это международная программа, в которой участвуют коллективы из разных стран мира, т.е. из 14 государств, и программа белорусская - лучшие спектакли белорусских театров.

Людмила Громыка, театральный критик:

Всегда ожидаешь больших фестивальных впечатлений. Я думаю, что в этом году мои впечатления подтвердятся.